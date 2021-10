Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni e per l'ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni è giunto il momento di tornare a parlare della fine della sua relazione con Matteo Ranieri. I due si sono incontrati e conosciuti nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma la loro relazione è finita dopo appena un mese di frequentazione. Sophie, in queste ultime ore, è tornata a parlare di questa storia rivelando di essere stata lasciata dal suo ex corteggiatore e rivelando che non avrebbero mai avuto nessun tipo di rapporto fisico.

L'ex tronista Sophie smaschera Matteo Ranieri nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Sophie all'interno della casa più spiata d'Italia, ha svelato di essere stata lasciata da Matteo e non nel migliore dei modi.

La ragazza ha ammesso che non ci sta a passare per quella che voleva soltanto riuscire ad avere successo per fare la fashion blogger sui social. In una serie di interviste post rottura, infatti, Matteo aveva lasciato intendere che Sophie non fosse interessata a cercare il vero amore.

L'ex tronista di Uomini e donne, però, nella casa del GF Vip ha raccontato un'altra versione dei fatti rivelando che qualche settimana dopo la fatidica scelta avvenuta in tv, Matteo si sarebbe presentato con un amico sotto casa sua, dicendole apertamente che non le piaceva né caratterialmente né fisicamente.

Ecco cosa ha rivelato Sophie Codegoni su Matteo

"Che cosa diciamo ai nostri fan?", sarebbe stata questa la domanda che avrebbe posto Matteo alla sua ex fidanzata Sophie, preoccupato quindi su quello che bisognava dire ai followers e alle persone che li seguivano su Instagram.

"Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato", ha proseguito ancora Sophie ammettendo di essersi sentita brutta.

Ma non è finita qui, perché Sophie ha ulteriormente smascherato il suo ex fidanzato Matteo, rivelando che in quelle poche settimane in cui sono stati insieme, non avrebbero avuto alcun tipo di rapporto fisico e che il ragazzo, quando si ritrovavano a letto, si girava dall'altra parte.

'Nessun contatto fisico', svela Sophie Codegoni

"Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico", ha confessato Sophie Codegoni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Insomma una serie di rivelazioni che non sono passate inosservate e che potrebbero portare Matteo Ranieri a replicare a queste parole dell'ex tronista di Uomini e donne.

Al tempo stesso, però, Sophie ha ammesso che lei non crede al fatto che Matteo possa entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 per un confronto "faccia a faccia".

"In un faccia a faccia non mi terrebbe testa", ha ammesso l'ex tronista parlando del suo ormai ex fidanzato con Matteo.