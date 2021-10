Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati. L'ex dama di Uomini e donne in un'intervista al magazine che si occupa delle vicende del programma, ha raccontato che cos'è accaduto alla coppia ad un passo dalle nozze. La diretta interessata ha confidato che da un mese a questa parte non si sentiva più felice nella relazione e spesso si chiedeva se il matrimonio con l'ex cavaliere fosse giusto o meno.

Le parole dell'ex dama

Ursula ha spiegato che i primi di settembre la coppia ha avuto una forte discussione. Dopo giorni di silenzi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno cercato un chiarimento ma è scaturita un'altra forte litigata.

A quel punto, Bennardo ha chiesto al suo compagno di andare via di casa: "Non volevo stare un altro minuto della mia vita così". L'ex dama ha rivelato di avere pensato spesso se le nozze con Sossio avessero o meno risolto i problemi di coppia. Secondo alla versione di Ursula, Sossio quando sentiva parlare di matrimonio spesso cambiava argomento: "Di fronte a questi discorsi lui ha fatto le valigie e se n'è andato via". Nell'intervista l'ex dama ha sostenuto di non essersi sentita più sé stessa nell'ultimo periodo: "Negli ultimi mesi mi sentivo cupa, triste". Bennardo non ha nascosto di esserci rimasta male quando Sossio - poche ore dopo essere andato via di casa - ha annunciato la rottura sui social.

Ursula ha spiegato che avrebbe atteso un mese prima di comunicare la fine della storia, anche perché voleva prima metabolizzare il tutto. Al contrario, è stata travolta dal "polverone mediatico". A detta dell'ex dama, Aruta potrebbe avere agito per provocare in lei una reazione: "Lui ha fatto una cavolata".

Il futuro della coppia

Ursula Bennardo ha spiegato di non avere chiuso le porte a Sossio Aruta. Al tempo stesso, però, ha precisato che prima deve stare bene con sé stessa. Poi, metterà sul piatto tutto il resto. L'ex dama si sentiva schiacciata nella relazione e ora vuole solamente tutelare la sua famiglia. Per stare bene, l'ex protagonista del dating show di Canale 5 non ha nascosto che potrebbe comportare anche l'addio definitivo con il promesso sposo.

La diretta interessata ha fatto presente che dopo essere usciti da Uomini e Donne, la coppia è andata subito a vivere insieme. Dopo i primi mesi, Ursula era in dolce attesa. Come raccontato da Bennardo, la coppia ha avuto problemi anche durante la gravidanza. Ursula ha rivelato che la redazione sapeva benissimo degli alti e bassi della coppia, ma cercava di tutelarli. L'ex dama ha fatto presente che lei e Sossio si sono lasciati moltissime volte. I motivi? Forse, l'ex cavaliere non pensava di avere davanti a sé una donna dal carattere forte come lui.