Tra i volti di Uomini e donne che continuano a popolare lo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi vi è Ida Platano, che quest'anno ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco per provare a cercare la sua anima gemella. La dama è tra le protagoniste indiscusse di questa edizione, pronta a tenere banco con le sue nuove vicende sentimentali anche se, in queste ore, ha fatto preoccupare l'assenza social di Ida che è sparita dal suo profilo Instagram, facendo preoccupare i numerosi fan.

Ida Platano sparisce dai social dopo Uomini e donne: fan preoccupati

Nel dettaglio, la scorsa domenica ci sono state le registrazioni di Uomini e donne, le quali andranno in onda nel corso delle prossime settimane in prima visione su Canale 5.

Ida, dal giorno in cui sono avvenute le riprese della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto perdere le sue tracce. La dama del trono over, infatti, non si è più mostrata sui social e non ha dato informazioni e notizie su quanto stesse facendo.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan della trasmissione e a quelli di Ida, dato che la dama è sempre molto attiva a presente dal punto di vista social e quasi tutti i giorni saluta calorosamente i suoi tantissimi fan che la seguono e la supportano su Instagram.

Dopo il silenzio social, Ida ritorna dai suoi fan

Ecco allora che i sostenitori di Ida Platano si sono prontamente preoccupati e si sono chiesti cosa stesse accadendo. A distanza di un po' di giorni da questo prolungato silenzio social, la dama del trono over è tornata a parlare e a essere attiva sul fronte social.

Ida, infatti, ha pubblicato delle storie per tranquillizzare i sostenitori, dicendo che va tutto bene e che ha avuto modo di leggere e constatare il fatto che molti si sono preoccupati per lei.

"Sono qui, sono qui, anzi siamo qui", ha dichiarato Ida nelle sue nuove storie Instagram, includendo anche il suo amato bambino.

Il retroscena di Ida sugli scontri tra Gemma e Tina a Uomini e donne

Insomma la dama sembrerebbe che si sia presa solo qualche giorno di "pausa" dal mondo social, probabilmente per gli impegni di lavoro oppure per stare un po' di tempo solo con il suo amato bambino.

Intanto, proprio questa mattina, è uscita una nuova intervista di Ida sul magazine della trasmissione di Maria De Filippi. La dama ha raccontato del suo rapporto con Gemma Galgani, ammettendo che ci sono dei momenti in cui le fa male ascoltare le critiche rivolte da Tina nei confronti della dama torinese.

Ida ha svelato che quest'anno, c'è stato addirittura un momento in cui stava lasciando lo studio di Uomini e donne, stufa per le critiche e le accuse che Cipollari muove costantemente contro Gemma.