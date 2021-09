Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati. Sebbene i due ex protagonisti di Uomini e donne non abbiano rivelato i motivi della rottura, i rumors hanno ipotizzato un tradimento. Per questo motivo l’ex dama del dating show di Canale 5 ha deciso di fare chiarezza.

La versione dell’ex dama di Uomini e Donne

La fine della relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La coppia fino al giorno prima si mostrava felice e sorridente. Per questo motivo alcuni fan del suo Aruta-Bennardo avevano pensato che si trattasse di uno scherzo messo in atto da Le Iene.

Una volta arrivata anche la conferma dell’ex dama, alcuni fan hanno cominciato ad ipotizzare che alla base dell’addio ci fosse la presenza di un terzo incomodo.

Viste le numerose voci insistenti, Ursula ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione. Tramite una stories, su Instagram, la diretta interessata ha esordito: “Non è finita per un tradimento”. Successivamente, Bennardo ha riferito che l’addio non ha nulla a che vedere con la presenza di un uomo o una donna. Infine, l’ex dama di Uomini e Donne ci ha tenuto a precisare che se si fosse trattato di un tradimento sarebbe stata la prima a renderlo noto.

I presunti motivi dell’addio

Una volta esclusa la rottura per un tradimento, alcuni fan della coppia cercano di indagare sui motivi reali che hanno portato Ursula e Sossio all’addio.

Al momento questo non è dato saperlo, quindi si possono solamente delle supposizioni.

La coppia nata a Uomini e Donne è stata protagonista di numerosi alti e bassi: dopo il dating show condotto da Maria De Filippi, hanno partecipato a Temptation Island. Infine, Sossio ha deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello Vip 4.

Prima di diventare genitori della piccola Bianca, la coppia si era lasciata ma poi aveva deciso di darsi una seconda opportunità. Il periodo di pandemia potrebbe avere influito sul benessere dei due fidanzati.

Uomini e Donne: saltano le nozze

Con la fine della liaison sono saltate anche le nozze tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La coppia si sarebbe dovuta spostare nel 2020, ma a casa della pandemia l’evento era stato rimandato. Dopo avere festeggiato il battesimo della bambina, i due ex volti di Uomini e Donne erano tornati a parlare di fiori d’arancio. A quanto pare, la coppia sognava un evento senza distanziamento e mascherine. Inoltre, i due avrebbero voluto celebrare le nozze su una spiaggia davanti a molti invitati. Sossio aveva perfino espresso il desiderio di avere Maria De Filippi come testimone. Con la fine della storia, il matrimonio in programma nel 2022 risulta essere saltato. Oggi, Bennardo e Aruta sono solamente legati dal bene che nutrono per la loro bambina.