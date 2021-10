La storia d'amore tra la giornalista sportiva Diletta Leotta e l'attore turco Can Yaman nell'ultimo anno è stata fra le più discusse sulle testate di Gossip italiane.

C'era chi dubitava della veridicità della loro relazione e chi diceva che fosse tutta una messa in scena per acquistare followers e visibilità, sta di fatto che comunque, dopo varie dichiarazioni d'amore, foto appassionate, vacanze insieme e pure una proposta di matrimonio, adesso la relazione fra i due è giunta al capolinea.

A tal proposito la stessa giornalista sportiva Diletta Leotta, nei giorni scorsi ha parlato della propria situazione sentimentale alla trasmissione di Canale 5 'Verissimo' di Silvia Toffanin, affermando fra l'altro: "Questo è un momento difficile, siamo lontani".

Silvia Toffanin ha intervistato Diletta Leotta

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Diletta Leotta è apparsa piuttosto provata per la rottura con l'ormai ex fidanzato Can Yaman: pare che i due abbiano smesso completamente di sentirsi.

Non è un momento facile per lei, che dichiara di provare ancora dei forti sentimenti per il bell'attore turco: alla domanda della conduttrice "sei ancora innamorata?" ha risposto: "Penso di essere innamorata, perché credo che quando sei innamorata perdi lucidità, perdi sicurezze, perdi la testa, perdi il controllo, cose che a me non erano mai capitate fino ad ora".

A detta della giornalista, nel loro rapporto hanno entrambi commesso l'errore di bruciare le tappe: la sicilianità di lei, unita alla passionalità di lui, avrebbe creato un mix esplosivo che li ha portati a percorrere, forse troppo intensamente e velocemente, quelle che sono le normali fasi di una storia d'amore.

Pare che a solo un mese dall'inizio della relazione, questa forte passionalità di lui lo abbia portato a dichiararle il suo amore per lei e a farle la fatidica proposta di matrimonio, cosa che ha lasciato senza parole la conduttrice del programma e non solo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La carriera nel mondo dello spettacolo nel frattempo prosegue per entrambi

Messi da parte i sentimenti, intanto, entrambi stanno portando avanti la loro carriera nel mondo dello spettacolo con grande successo.

Diletta Leotta prosegue nella conduzione delle trasmissioni di approfondimento calcistico sulla Serie A sull'emittente Dazn, mentre invece Can Yaman è in attesa di girare il tanto atteso ritorno del personaggio Sandokan.