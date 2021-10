Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dall'1 al 5 novembre su Rai 3, verrà dato ampio spazio al personaggio di Alberto Palladini.

L'avvocato sembrerà sinceramente pentito del suo recente comportamento e darà tutto il supporto possibile a Clara, in previsione del battesimo di Federico. Anche durante la cerimonia l'uomo, infatti, non darà nessun problema, anche se si siederà in disparte. L'avvocato si avvicinerà a Clara solo per salutarla tuttavia, nonostante stavolta il suo comportamento sia stato impeccabile, Patrizio deciderà di intromettersi.

Un posto al sole, trame 1-5 novembre: ​​arriva il giorno del battesimo

Il giorno del battesimo del piccolo Federico Palladini, Alberto (Maurizio Aiello) deciderà di mettere da parte tutti gli screzi passati e di comportarsi gentilmente con Clara (Imma Pirone). Gli scontri con la sua ex e il suo nuovo partner Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non sono di certo mancati, ma adesso l'uomo sembra determinato a trascorrere questa giornata in perfetta armonia. In effetti l'uomo si mostrerà gentile e ben predisposto, come non è mai stato prima, anche se un imprevisto potrebbe però cambiare, rapidamente, la situazione.

Upas, anticipazioni dall'1 al 5 novembre: Clara lusingata da Alberto

Le anticipazioni rivelano che Alberto proporrà a Clara di andare assieme in chiesa, come farebbe una vera famiglia.

Alla donna non dispiacerà affatto tale proposta e anzi si mostrerà molto compiaciuta per l'atteggiamento gentile del suo ex. In seguito Alberto si recherà alla Terrazza, dove si stanno svolgendo i festeggiamenti, ma risulterà chiaro sin da subito, che l'uomo non è, per niente, a suo agio. Per quanto sia stato organizzato tutto in modo impeccabile, l'avvocato non si sentirà ben accetto e preferirà così starsene in disparte.

In ogni caso, l'uomo non creerà nessun problema e si avvicinerà a Clara solo per salutarla e farle dei complimenti. La giovane Curcio resterà lusingata dagli apprezzamenti del suo ex, ma qualcuno non vedrà di buon grado questo quadretto.

Un posto al sole, puntate dall'1 al 5 novembre: la furia di Patrizio

Notando Palladini al fianco di Clara, Patrizio Giordano, furioso di gelosia, interverrà nonostante quest'ultima cerchi, invano, di trattenerlo.

La verità però è che la giovane Curcio non ha bisogno di essere difesa, dal momento che Alberto si sta comportando egregiamente.

La sensazione è, anzi, che l'uomo abbia fatto nuovamente colpo sulla sua ex, che sembrerà estasiata nel vederlo nel modio in cui lo ha sempre ammirato. La ragazza potrebbe davvero tornare con lui? Per saperlo bisognerà attendere i prossimi episodi.