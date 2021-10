Nella giornata di mercoledì 27 ottobre si sono svolte le registrazioni della settima puntata di Amici. In base alle anticipazioni presenti sul web, nella Scuola di Maria De Filippi è entrata una nuova cantante di nome Sissy. Per quanto riguarda gli alunni già presenti nel talent, sono stati tutti confermati e nessuno di loro è stato eliminato. In studio, fra gli ospiti c'è stato Nek che è stato chiamato a valutare i ragazzi, facendo una classifica di gradimento. Nel frattempo, la maestra Alessandra Celentano ha criticato Serena per l'aspetto fisico.

Amici, anticipazioni settima puntata: Sissy entra nella scuola

Nelle riprese di mercoledì 27 ottobre c'è stata un'importante novità per quanto riguarda il cast di Amici. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, è entrata una nuova allieva nel talent di Canale 5. Grazie alle anticipazioni della nuova registrazione della trasmissione si è saputo anche il nome della nuova alunna che ha ottenuto il banco nella scuola: Sissy. La cantante non è entrata nel programma Mediaset in seguito a una sfida, ma è stata voluta dalla produzione.

Amici: Sissy aveva partecipato a X-Factor

Sissy non è un volto nuovo del piccolo schermo, ma ha già partecipato, in precedenza, a un altro programma televisivo.

Infatti, la ragazza aveva già preso parte ad X-Factor e aveva incantato i giudici del talent grazie alla sua voce. In questo video è possibile vedere l'esibizione fatta nella trasmissione di Sky.

Ecco Sissi, anche lei arriva da X FACTOR, la nuova allieva voluta dalla produzione: con quale proff. andrà secondo voi?#Amici21 #AmiciSpoiler @xf pic.twitter.com/BDZUeSsB7v — AMICI NEWS (@amicii_news) October 27, 2021

Non è chiaro ancora, al momento, se Sissy sarà un'alunna di Rudy Zerbi o di Lorella Cuccarini.

Amici, puntata del 31 ottobre: Ale è ultima in classifica e rischia l'eliminazione

Michele Bravi, Giuseppe Zeno e Nek sono stati gli ospiti della settima puntata di Amici. Il cantante di "Lascia che io sia" ha dato i primi tre posti a Rea, Luigi e Alex, mentre i successivi sono stati di Albe, Tommaso, Lda, Simone, Nicol e Ale.

L'ultima allieva è stata messa in sfida e nella prossima puntata si saprà se potrà continuare la sua corsa al serale o se dovrà lasciare il suo banco a un nuovo alunno. Invece, la maestra Alessandra Celentano ha criticato Serena per il suo aspetto fisico. In particolar modo, Celentano ha definito l'alunna "grossa" ma, al momento, non è chiaro se la ragazza abbia replicato alle parole dell'insegnante. Inoltre, Dario ha vinto la prova settimanale dello sponsor, mentre Anna Pettinelli ha rivelato che il prossimo singolo di Luigi si intitolerà "Muro". Non resta pertanto che attendere domenica 31 ottobre, per vedere la settima puntata di Amici su Canale 5 e scoprire qualcosa di più su Sissy e se sarà un'alunna di Zerbi o Lorella Cuccarini.