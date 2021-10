Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 25 al 29 ottobre, Serena Cirillo (Miriam Candurro) darà alla luce una bella bambina: Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) sarà assai gioioso per la nascita di sua figlia e non riuscirà a nascondere la sua felicità. Nel frattempo Silvia sarà notevolmente in crisi e cercherà di evitare Giancarlo, ma ben presto dovrà affrontare la questione della propria infedeltà e decidere se continuare la relazione con il suo amante, oppure provare a salvare il suo matrimonio.

Anticipazioni Un posto al sole: Serena partorisce

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena sarà sul punto di partorire e sarà raggiunta in ospedale da Roberto Ferri e Marina, poi anche Filippo si recherà al fianco di sua moglie. Nel frattempo per Serena le cose si metteranno nel verso sbagliato. Rossella, intanto, trascorrerà una giornata intera insieme a Riccardo, il quale farà di tutto pur di tranquillizzare la donna. Al suo rientro a casa, però, sarà inevitabile il confronto con Silvia. Marina, invece, non riuscirà a tirare su il morale di Fabrizio: l'uomo sarà colto da un forte senso di colpa, dopo le decisioni prese per salvare il pastificio.

Filippo felice per la nascita di sua figlia

Filippo sarà assai felice per la nascita di sua figlia e sarà alquanto pensieroso, tanto che dalla sua memoria e riaffiorerà un ricordo improvviso e inaspettato. Dopo aver scoperto del tradimento della madre, Rossella vivrà un periodo notevolmente complicato e il suo umore negativo si ripercuoterà anche nel suo lavoro.

Silvia, invece, sarà in crisi ed eviterà Giancarlo, mentre Michele starà per tornare a Napoli. Successivamente Rossella cercherà di aiutare Silvia e spingerà la donna ad affrontare, una volta per tutte, la questione della propria infedeltà. Frattanto Filippo si convincerà di poter recuperare la memoria in modo definitivo. Fabrizio e Marina, invece, saranno ormai ai ferri corti: la donna non farà altro che mostrare segnali di insofferenza, ma Fabrizio continuerà ugualmente a scaricare la sua frustrazione verso di lei.

Susanna non ricorda chi sia il suo aggressore

Alberto sarà piuttosto ottimista e penserà che il corso per il battesimo di Federico possa riavvicinarlo a Clara, ma lei non manderà alcun segnale di incoraggiamento verso l'uomo. Nel frattempo Susanna si sentirà molto meglio, ma non si ricorderà chi sia stato ad aggredirla. Il rapporto tra Rossella e Riccardo, invece, andrà a gonfie vele, tanto da rafforzarsi e crescere sempre di più, mentre Michele e Silvia si ritroveranno ad un vero e proprio "bivio" della loro storia. Silvia, infatti, dovrà decidere se continuare la sua relazione con Giancarlo, oppure salvare il suo matrimonio. Il pubblico ministero dichiarerà Renato estraneo all'aggressione di Susanna, mentre Mattia sarà a piede libero e non sarà escluso che qualcun'altra finisca per diventare una sua vittima.

Alberto, invece, non farà altro che provocare Patrizio. Infine, Guido e Mariella cercheranno di far cambiare idea a Speranza: la giovane, infatti, sarà tornata a Napoli per annullare l'iscrizione all'università, nella facoltà di Veterinaria.