Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 21 ottobre rivelano nuovi colpi di scena. Mattia, il rider di Caffè Vulcano, conoscerà Rossella. Il ragazzo proverà da subito un certe interesse per la figlia della sua datrice di lavoro. Silvia, intanto, continuerà ad essere indecisa riguardo al suo futuro sentimentale. La donna non sa se lasciarsi trasportare dalla passione che prova per Giancarlo o tentare di salvare la sua famiglia. Tuttavia, approfittando dell'assenza del marito e della figlia, trascorrerà la notte con il suo amante.

Silvia ignorerà che un imprevisto potrebbe far emergere il suo segreto. Nel frattempo Niko sarà sempre più provato dalla situazione di Susanna. Fortunatamente, però, il ragazzo troverà il coraggio di parlare del suo stato d'animo.

Upas, spoiler 21 ottobre: Mattia prova interesse per Rossella

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda giovedì 21 ottobre, svelano che Mattia farà la conoscenza di Rossella. Il rider di Caffè Vulcano mostrerà fin da subito interesse per la giovane dottoressa. Risulta difficile inquadrare questo dettaglio, tuttavia pare strano che gli autori abbiano deciso di creare tale intreccio proprio in questa fase. Bisogna ricordare che, per quanto al di sopra di ogni sospetto, Mattia potrebbe essere uno dei responsabili dell'aggressione a Susanna.

Non sarebbe da escludere che Mattia si sia avvicinato a Rossella con un secondo scopo, o semplicemente per creare un depistaggio.

Upas, anticipazioni 21/10: Silvia continua a vedere Giancarlo

Gli spoiler di Upas per quanto riguarda la puntata del 21 ottobre, preannunciano che Silvia continuerà ad essere indecisa sul fronte sentimentale.

La donna non sa se sia il caso o meno di chiudere definitivamente il suo matrimonio. Nel frattempo non rinuncerà ai suoi incontri con Giancarlo. Difatti approfitterà dell'assenza del marito e della figlia per trascorrere la notte con il suo amante. Tuttavia la signora Graziani ignora che, a causa di un imprevisto, il suo segreto potrebbe essere scoperto anche da Rossella.

Upas, puntata 21 ottobre: Niko parlerà dei suoi problemi

La trama della puntata di Upas, che andrà in onda giovedì 21 ottobre, anticipa che Niko continuerà a vivere una situazione di grande tensione, dovuta soprattutto al dramma di Susanna. Nel frattempo, infatti, non ci saranno novità nelle indagini per l'aggressione. Tuttavia, l'avvocato Poggi troverà il coraggio di esternare i suoi problemi, e si lascerà aiutare dalla sua famiglia.