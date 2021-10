Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3.

Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso lunedì 11 ottobre preannunciano diversi colpi di scena. Guido e Mariella saranno in apprensione per la situazione matrimoniale dei loro amici. Difatti Michele, turbato da forti dubbi, ha deciso di seguire Silvia, scoprendo che lei lo tradisce con Giancarlo. Per il giornalista sarà un duro colpo, anche perché non se lo aspettava. A questo punto Saviani vorrà capire in che modo deve affrontare la moglie.

Nel frattempo Filippo incontrerà nuovamente Viviana, nonostante aveva deciso di starle lontano. A quanto pare la giovane Carlino rivelerà qualcosa che, scuoterà notevolmente Sartori. Clara, intanto, si ritroverà nuovamente schiacciata dalle tensione fra Alberto e Patrizio.

Upas, spoiler 11 ottobre: Michele segue Silvia e scopre il tradimento

Le anticipazioni dell'episodio di Upas, che sarà trasmesso l'11 ottobre, svelano che Guido e Mariella temono per l'evoluzione negativa della crisi fra Michele e Silvia. Difatti, dopo la fantomatica cena a quattro, sono accresciute le tensione fra i due coniugi. In particolar modo a Saviani è apparso strano il nervosismo di Silvia dopo aver visto Giancarlo nel locale.

Pertanto Michele inizierà a collegare i pezzi, giungendo alla conclusione che la moglie nasconda qualcosa. A questo punto capirà che, per vederci più chiaro, deve pedinare gli spostamenti di Silvia.

In questo modo Saviani scoprirà la tresca fra la sua coniuge e il bancario. Per lui non sarà affatto facile scoprire il tradimento, ma deciderà di prendersi del tempo prima di capire come affrontare la moglie.

Anticipazioni 11/10: Filippo rivede Viviana

Nell'episodio di Un posto al sole, in onda l'11 ottobre, sarà dato spazio anche alle vicende legate all'amnesia di Filippo. La giovane Carlino farà ritorno a Napoli e avrà un incontro con Filippo. A quanto pare la ragazza racconterà qualcosa di privato a Sartori.

Tuttavia le parole di Viviana scuoteranno particolarmente il giovane.

Gli spoiler sono criptici, difatti non aggiungono di cosa possa trattarsi nello specifico.

Trama Upas 11 ottobre: Clara subirà le tensioni tra Alberto e Patrizio

Le anticipazioni della puntata di Upas dell'11 ottobre preannunciano che si tornerà a parlare del triangolo amoroso fra Clara, Alberto e Patrizio.

Purtroppo la ragazza si troverà in una situazione particolare, che la costringerà a subire le tensione fra Alberto e Patrizio. Tuttavia, nonostante qualche difficoltà momentanea, il rapporto fra lei e il giovane Giordano andrà vanti a gonfie vele.