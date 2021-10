Un posto al sole, una delle soap più amate dal pubblico italiano, potrebbe subire dei cambiamenti per quanto riguarda la messa in onda. A rivelarlo è stato il sito di gossip Dagospia, secondo il quale Upas potrebbe lasciare il suo classico orario di messa in onda in acces prime time. A quanto pare la soap verrebbe anticipata nella fascia oraria del tardo pomeriggio precisamente alle 18:30. Questa decisione partirebbe dai vertici Rai, i quali starebbero valutando di rivoluzionare la fascia dell'acces prime time per dare spazio ad un nuovo talk show politico.

Almeno per il momento non è arrivata nessuna conferma, né tantomeno smentita da parte di nessun componente della direzione Rai.

Upas potrebbe cambiare orario di programmazione

Un posto al sole va in onda da ben 25 anni su Rai Tre, accattivando l'attenzione ed il consenso del pubblico. La soap è sempre andata in onda nella fascia dell'acces prime time facendo da traino ai programmi trasmessi in prima serata. Bisogna sottolineare che quest'orario risulta essere ottimale per la trasmissione di Upas, dato che le persone tendono a stare maggiormente a casa. Ben presto, però, qualcosa potrebbe cambiare. Il sito di gossip gestito da Roberto D'agostino una notizia che potrebbe cambiare definitivamente il futuro della soap.

Upas, stando a quanto riporta Dagospia, potrebbe essere anticipato nella fascia oraria pomeridiana, precisamente alle 18:30.

Un talk politico al posto di Upas

Bisogna premettere che Dagospia ha sempre annunciato rumors rivelatesi poi veritieri, dunque non sarebbe giusto derubricare la notizia come fake news. Al momento, però, non vi è ancora alcuna conferma da parte dei dirigenti Rai.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia la proposta è già sul tavolo del cda di Rai Tre. La rivoluzione degli orari di messa in onda sarebbe dovuto all'inserimento di un nuovo programma, precisamente un talk politico condotto da Lucia Annunziata. A quanto pare la fascia oraria migliore per il talk sarebbe proprio quella dell'acces prime time, in modo da fare concorrenza ad "Otto e Mezzo", il programma di approfondimento in onda su La7 condotto da Lilli Gruber.

Upas alle 18:30: gli ascolti potrebbero calare

Se questa notizia dovesse essere confermata, ben presto Upas potrebbe andare in onda alle 18:30, andando ad occupare la porzione conclusiva del programma "Geo e Geo". Resta dunque da capire, qualora dovesse essere messa in atto questa modifica, se il programma di Sveva Sagramola sarebbe accorciato o eventualmente partirebbe prima. Con questa modifica dell'orario di Upas non sarebbe da escludere un drastico calo di ascolti, dato che i fan sono abituati da più di un ventennio a seguire la soap a partire dalle 20:45.