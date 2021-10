Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano novità per quanto riguarda le vicende sentimentali di Clara. Infatti, la nuova fidanzata di Patrizio è ancora alle prese con il suo ex, Alberto, con il quale ha avuto un figlio. Nelle puntate della soap opera partenopea, che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre, infatti, l'avvocato Palladini e Curcio saranno impegnati con il corso per il Battesimo del piccolo Federico. In quell'occasione, Alberto nutrirà la speranza di potere riconquistare Clara e, inoltre, provocherà il figlio di Raffaele.

Un posto al sole: Alberto e Clara fanno un corso per il Battesimo di Federico

Dopo avere discusso per giorni per l'organizzazione del Battesimo del loro primogenito, Clara e Alberto sono riusciti a trovare un accordo sul luogo dove dovrà essere festeggiato il piccolo Federico. Per prepararsi per il grande evento, i neogenitori dovranno partecipare ad un corso e, l'occasione di vicinanza con la sua ex, farà nascere speranze nell'avvocato Palladini. Infatti, Alberto, penserà che quell'occasione, sia quella giusta per riuscire a riavvicinarsi alla mamma di suo figlio.

Un posto al sole: Clara è fidanzata con Patrizio e Alberto provoca il compagno della sua ex

I dissapori fra Alberto e Patrizio non termineranno e, anche negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 fra il 25 e il 29 ottobre, non mancheranno scontri fra i due giovani.

Infatti, ad un passo dal Battesimo del piccolo Federico, l'avvocato Palladini non perderà occasione per provocare il figlio di Raffaele. In base alle anticipazioni trapelate, al momento, non è chiaro se Giordano replicherà alle parole o ai gesti di Alberto. Inoltre, non è chiaro se Clara verrà coinvolta nelle questioni fra i due rivali e se prenderà una posizione in merito a quanto accadrà fra i due.

Un posto al sole: la storia di Clara, divisa fra Patrizio e Alberto

Clara, ormai da qualche tempo, si è fidanzata con Patrizio: nonostante la differenza di stili di vita dei due giovani, la coppia sta proseguendo la relazione. Curcio, infatti, è mamma di Federico, mentre Giordano è uno chef senza prole. Dopo i tradimenti di Palladini ai suoi danni, Clara è caduta fra le braccia di Patrizio e il suo ex non ha preso bene la nuova relazione della madre di suo figlio.

Nel corso del tempo, l'avvocato Palladini ha avuto più di uno scontro con il giovane fidanzato di Curcio e, anche nelle prossime puntate, non mancheranno i colpi di scena e gli scontri. Alberto, infatti, sarà intenzionato a riunire la sua famiglia, sperando di potere tornare insieme alla mamma di Federico, allontanando così Clara dal figlio di Raffaele. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come finirà il triangolo amoroso dei tre protagonisti della soap partenopea.