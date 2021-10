Stamattina il portale gestito da Roberto D'Agostino ha rilanciato una notizia che, se confermata, stravolgerebbe completamente il futuro di Un posto al sole. Secondo il celebre sito, Un posto al sole abbandonerebbe la sua classica collocazione dell'access prime time per passare al preserale. Per la precisione la soap dovrebbe andare in onda alle 18:30 nello slot, attualmente, occupato dalla parte finale di Geo and Geo. Ma cosa c'è di vero in questa notizia? E cosa andrà in onda al posto di Upas?

Un posto al sole cambia orario?

E' giusto premettere che Dagospia ha più volte rilanciato rumors poi rivelatisi veritieri, quindi derubricare la notizia a fake news sarebbe sicuramente limitativo.

Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali da parte della Produzione Rai ma, anche se si affrettassero a smentire, va detto che non cambierebbe lo stato delle cose. La proposta è stata fatta ed è attualmente sul tavolo del cda di Rai 3. Nessuno può sapere se la proposta verrà accettata o meno, ma il rischio c'è. Questa notizia sa un po' di beffa perché uno spostamento del genere risulterebbe comunque una bocciatura, ingiusta tra l'altro. Un posto al sole è in piena salute ed è uno programmi di punta della rete, Uno spostamento simile potrebbe destabilizzare gli spettatori e portare ad un abbassamento degli ascolti.

Lucia Annunziata al posto di Un posto al sole

Per quanto non ci sia nulla di ufficiale, Dagospia dà la notizia per certa.

In breve, in seguito alla seconda tornata delle amministrative, i giochi sarebbero già fatti, così Lucia Annunziata andrebbe in onda alle 20:35 per fare concorrenza alla striscia gestita nello stesso orario da Lilli Gruber. In futuro sono previsti altri cambi soprattutto per quanto riguarda i Tg, ma lì ci potrebbero essere tempi più lunghi, mentre il nuovo programma di Lucia Annunziata dovrebbe essere annunciato a breve.

Si tratta di decisioni tecniche più che artistiche, ma ancora una volta ad essere sacrificato dovrebbe essere Un posto al sole

Un posto al sole alle 18:30: su Rai 3

Se Un posto al sole dovesse andare in onda alle 18:30, cosa ne sarebbe degli altri programmi? Confermatissima la striscia di Geppi Cucciari che resterà fissa nel suo orario, subito dopo spazio a Lucia Annunziata.

Upas andrebbe a prendere invece, lo spazio, della porzione finale di Geo e Geo, difficile però capire se il programma verrà accorciato o se ci saranno altri aggiustamenti. In ogni caso la soap sembra destinata a fare da traino all'edizione del tg delle 19. A questo punto non resta che aspettare un annuncio o una smentita che non dovrebbero tardare ad arrivare.