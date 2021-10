Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana da lunedì 18 fino a venerdì 22 ottobre, sono ricche di colpi di scena.

L’attenzione di Mattia si riverserà su Rossella, mentre quest’ultima apprenderà della doppia vita di sua madre. Per Silvia l’incertezza sentimentale non si placherà affatto, anzi la proprietaria del Caffè Vulcano continuerà a essere attratta da Giancarlo e accetterà di fermarsi da lui per una notte.

Tuttavia, Silvia dovrà fare i conti con un imprevisto. Nel frattempo, i medici cercheranno di far risvegliare Susanna e in tanti spereranno che la ragazza possa riaprire gli occhi, tuttavia, qualcuno avrà speranze nefaste.

Un posto al sole anticipazioni: Jimmy innamorato di Cristina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il piccolo Jimmy continuerà a essere infatuato di Cristina, ma questa volta si deciderà a farsi avanti. Per tale ragione il bambino cercherà la complicità dello zio Franco per aiutarlo con la dichiarazione d’amore.

Nel frattempo all’ospedale i medici faranno un tentativo per ridestare Susanna Picardi dal suo stato comatoso e questo evento susciterà un mix di preoccupazione e speranza. Non tutti, però, vorranno che la figlia di Adele e Manlio si risvegli.

Alberto Palladini e Clara Curcio, invece, rischieranno di ritrovarsi ancora una volta sul piede di guerra a causa di una decisione riguardante il loro primogenito.

Nello specifico, il battesimo del piccolo Federico si avvicina a grandi passi e i due non sembreranno trovare un punto d’accordo su chi scegliere come madrina.

Con l’aiuto di zio Franco, Jimmy riuscirà a dribblare Roberto Ferri e a portare avanti la sua intenzione di dichiararsi a Cristina. Mentre tutti nutriranno delle forti speranze nei confronti di Susanna Picardi, qualcuno augurerà che la ragazza non si risvegli dal coma.

Silvia indecisa tra Michele e Giancarlo: le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteranno al ritorno in scena di Speranza. Mentre sarà in giro per Napoli, la ragazza avrà un incontro del tutto casuale con Guido Del Bue. Per Silvia la situazione famigliare sarà in bilico a causa della sua indecisione.

La proprietaria del Caffè Vulcano continuerà a sentirsi molto attratta dall’amante Giancarlo anche se esiterà non poco a vivere con trasporto la sua relazione extraconiugale.

Allo stesso tempo, la donna vorrebbe preservare la sua famiglia dallo sfaccio, ma la situazione creatasi non le darà tregua interiore. Niko troverà la forza di aprire il suo cuore e ammettere ciò che prova per Susanna.

Un posto al sole: Mattia Savelli interessato a Rossella, Adele vuole liberarsi di Mauro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella finirà per attirare l’interesse di Mattia, mentre sua madre rischierà di farsi scoprire con l’amante Giancarlo.

Questa situazione si manifesterà quando la proprietaria del caffè Vulcano si deciderà a passare un’intera notte a casa dello spasimante.

Adele, nel frattempo, vorrebbe dare il ben servito a Mauro, ma non le sarà affatto facile.

Anticipazioni Upas: Rossella scopre il tradimento di sua madre, Serena in una situazione inaspettata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la doppia vita di Silvia verrà scoperta dalla figlia, la quale non riuscirà a capacitarsi di come sua madre possa tradire Michele.

Serena, invece, si comporterà in modo strano con Filippo e quest’ultimo non riuscirà a capire come mai la moglie ce l’abbia con lui.

Sempre più certa che il marito non la ami e che stia al suo fianco solo per senso del dovere, Serena si ritroverà nel bel mezzo di un’inaspettata situazione.