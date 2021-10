Tante vicende si consumeranno nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 18 al 22 ottobre su Rai 3. Gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in apprensione per il tentativo di risveglio di Susanna Picardi, qualcuno, però, non vorrà assolutamente che la ragazza riapra gli occhi. Niko troverà un modo per dichiarare i propri sentimenti mentre Rossella dovrà fare i conti con un'amara scoperta. La relazione extraconiugale di Silvia non sarà tenuta nascosta tanto a lungo perché qualcuno vicino a lei la coglierà con le mani nel sacco. Intanto per le strade napoletane avverrà un incontro casuale tra Speranza e Guido.

Un posto al sole, si tenta di risvegliare Susanna ma qualcuno non vuole

Sono passate diverse settimane da quando Susanna Picardi è finita in ospedale in stato comatoso, a lottare tra la vita e la morte, a causa di una violenta aggressione. Nelle prossime puntate di Un posto al sole i medici cercheranno di risvegliare la ragazza e tutti coloro che tengono a lei saranno speranzosi ma al contempo preoccupati. Qualcuno, invece, spererà che l'ex di Niko Poggi non riapra mai più gli occhi.

Jimmy continuerà ad essere estremamente cotto per la figlia di Roberto e chiederà aiuto a Franco per dichiararsi alla bimba. Grazie al supporto dello zio, Jimmy riuscirà ad evitare Roberto, il quale non sembra vedere di buon occhio che sua figlia possa mettersi con il figlio di Niko.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini due genitori dovranno prendere una decisione importante riguardate il loro bambino.

Anticipazioni Un posto al sole, Guido rivede Speranza

Nelle prossime vicende di Un posto al sole vedremo Alberto e Clara nuovamente in tensione a causa della scelta su chi debba essere la madrina di battesimo del loro figlio Federico.

Per Silvia la situazione sentimentale continuerà ad essere complessa a causa di quello che prova. La proprietaria del Caffè Vulcano, da un lato vorrà fermamente salvare il suo matrimonio con Michele e seguire il marito nel suo tour che la porterà lontano da Napoli, mentre da un altro lato continuerà a sentirsi fortemente attratta dallo spasimante Giancarlo.

Davanti a questa profonda incertezza, Silvia esiterà a lasciarsi andare nella relazione extraconiugale. Nel frattempo, per le vie di Napoli Guido Del Bue rivedrà casualmente Speranza.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole l'amara scoperta di Rossella

Spazio anche a Rossella nelle prossime trame di Un posto al sole. La giovane Graziani potrebbe finire per attirare l'attenzione di Mattia, ma in seguito farà una scoperta raggelante riguardante il tradimento della madre. La doppia vita di Silvia verrà allo scoperto quando la donna accetterà di trascorrere la notte nell'abitazione del suo amante quando, successivamente, dovrà fare i conti con un certo imprevisto. Rossella avrà difficoltà ad accettare che la propria madre abbia tradito il padre con un altro uomo!

E mentre Niko sarà in procinto di dichiarare i suoi sentimenti a Susanna Picardi, Adele si renderà amaramente conto di quanto le sia difficile sbarazzarsi di Mauro. Serena sarà del tutto convinta che Filippo stia con lei solamente per senso del dovere, ma successivamente dovrà fare i conti con una situazione inattesa.