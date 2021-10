Nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 2021 ci sarà apprensione per le condizioni di Susanna. Le nuove anticipazioni della soap svelano infatti che i medici proveranno a risvegliarla dal coma. Se i suoi cari pregheranno che vada tutto bene, qualcuno spererà che la ragazza non riprenda coscienza. Parliamo ovviamente del suo aggressore che, qualora Susanna si svegliasse e e ricordasse che cosa le è accaduto, finirebbe nei guai. Nel frattempo, Silvia approfitterà dell'assenza di Michele per passare la notte da Giancarlo.

Un imprevisto rischierà di far venire il tutto alla luce.

Un Posto al sole, nuovi episodi settimana 18-22 ottobre 2021

Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) continuano ad avere contrasti per quanto riguarda il battesimo del piccolo Federico. A creare contrasti tra loro, la madrina del piccolo. Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 18 ottobre, i medici proveranno a risvegliare con prudenza Susanna, ancora in coma. Ci sarà grande apprensione, anche perché nessuno sa quali saranno le conseguenze dei traumi subiti.

Nell'episodio di Upas del 20 ottobre, Silvia (Luisa Amatucci) continuerà a pensare insistentemente a Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) e alla sua storia extraconiugale. I sensi di colpa nei confronti di Michele saranno forti, ma anche la passione che prova per il suo amante.

Inaspettatamente, Guido (Germano Bellavia) rivede dopo diverso tempo la bella Speranza (Mariasole Di Maio) a Napoli. Il rientro della giovane potrebbe mettere in crisi Vittorio.

Silvia e Giancarlo passano la notte insieme, spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole di giovedì 21 ottobre Rossella (Giorgia Gianetiempo) si avvicina a Mattia, ma non sa ancora che presto si troverà davanti a una situazione che la metterà in seria difficoltà.

Silvia approfitta del fatto che Michele (Alberto Rossi) è fuori casa e così commette l'imprudenza di passare la notte con il suo amante Giancarlo. Peccato che qualcuno venga a scoprire tutto. Infine Niko (Luca Turco) trova il coraggio di dichiarare il suo amore alla donna che ha sempre desiderato al suo fianco.

Rossella scopre il tradimento di Silvia, anticipazioni Upas 18-22 ottobre

Filippo (Michelangelo Tommaso) non sa più come comportarsi con Serena (Miriam Candurro) e non capisce il motivo dell'astio della moglie.

Dal canto suo, la povera Cirillo si trova imbrigliata in una situazione molto dolorosa.

Colpo di scena nell'episodio di Un Posto al sole di venerdì 22 ottobre: Silvia ha fatto male i suoi conti; Rossella, tornando in anticipo a casa, scopre Silvia e Giancarlo insieme. Attenzione anche ad Adele (Sofia Ricci), certa che liberarsi di Mauro (Giampiero Mancini) non sia così semplice come credeva.