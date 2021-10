Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Stando alle trame degli episodi che verranno trasmessi dal 18 al 22 ottobre, Silvia approfitterà dell'assenza di Michele e Rossella per passare la notte con Giancarlo, ma la figlia la scoprirà.

Franco aiuterà Jimmy a conquistare Cristina. Serena si renderà conto che Filippo ha scelto lei e la figlia solo per una questione di responsabilità.

Franco aiuta Jimmy a conquistare Cristina

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda lunedì 18 ottobre, i medici tenteranno per la prima volta di risvegliare Susanna.

Tutti attenderanno con trepidazione e fiducia buone notizie. Intanto Jimmy, sempre più innamorato della piccola Cristina, deciderà di parlare con lei a cuore aperto. A tal proposito, il bambino si rivolgerà allo zio Franco per avere dei consigli.

Nell'episodio di martedì 19 ottobre, l'attesa relativa alle condizioni di salute di Susanna diventerà snervante. In realtà, ci sarà qualcuno che spererà che Picardi non si svegli più, così la verità non verrà mai scoperta.

Nel frattempo, il nome della madrina di Federico potrebbe scatenare una nuova discussione tra Alberto e Clara. Franco supporterà Jimmy nel tentativo di conquistare Cristina, ma la cosa si presenterà alquanto difficile, poiché bisognerà superare la gelosia e il senso di protezione del padre nei confronti della figlia.

Rossella suscita l'interesse di Mattia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 20 ottobre, Silvia continuerà a vivere appieno la sua relazione clandestina con Giancarlo, ma per la donna sembra ormai vicino il tempo delle scelte definitive.

Silvia dovrà decidere se annunciare la sua storia d'amore con Giancarlo, oppure se restare con Michele per provare a rinsaldare la sua vita familiare.

Intanto, a sorpresa Guido incontrerà Speranza a Napoli.

Nella puntata di giovedì 21 ottobre, Rossella susciterà un certo interesse in Mattia. Nel frattempo, Silvia approfitterà dell'assenza sia di Michele che della figlia per recarsi da Giancarlo, con l'intenzione di passare la notte con lui. Un contrattempo dell'ultimo momento però rischierà di far emergere la verità.

Niko avrà finalmente l'occasione per riflettere ed esternare i sentimenti che fino ad ora ha tenuto dentro di sè.

Silvia e Giancarlo sono in crisi

Stando agli spoiler di venerdì 22 ottobre, Filippo non comprenderà l'avversione di Serena nei suoi confronti. Cirillo si convincerà sempre di più che il marito abbia deciso di restare con lei e la figlia solo per una questione di dovere e non per amore.

Intanto Rossella scoprirà che la madre ha tradito Michele e mal sopporterà questa situazione, proprio mentre Silvia attraverserà un periodo di freddezza con Giancarlo. Infine Adele si renderà conto che è più difficile del previsto liberarsi di Mauro.