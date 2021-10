Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 18 al 22 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Susanna: la donna continua a lottare tra la vita e la morte anche se, in questi episodi, ci saranno i primi timidi tentativi di risveglio. Tra Alberto e Clara, invece, il rapporto continuerà ad essere molto conflittuale mentre Jimmy chiederà aiuto a Franco per risolvere dei problemi di cuore.

Susanna tiene tutti col fiato sospeso: anticipazioni Un posto al sole 18-22 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 18 al 22 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per le novità che riguardano Susanna.

Le sue condizioni di salute continueranno a tenere i suoi cari col fiato sospeso. Ad oggi, infatti, la donna non si è ancora ripresa del tutto e continua ad essere in un letto di ospedale, sospesa tra la vita e la morte.

Il suo stato di salute, però, susciterà delle emozioni contrastanti: da un lato ci saranno coloro che sperano di vederla svegliarsi al più presto e riprendere così in mano le redini della sua vita.

C'è chi vuole che Susanna non si svegli mai più dal coma

Dall'altro lato, invece, c'è qualcuno che spera che Susanna non si risvegli mai più e quindi che possa morire da un momento all'altro.

Ma chi sono queste persone che vogliono il male dell'ex fidanzata di Niko? Non si esclude che, tra questi, ci sia anche il reale colpevole di questa tremenda aggressione che ha rischiato di eliminare per sempre la donna.

In attesa di scoprire come si evolverà il quadro clinico di Susanna, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 18 al 22 ottobre 2021, rivelano che tra Clara e Alberto il rapporto continuerà a non essere dei migliori.

Alberto e Clara di nuovo ai ferri corti

I due, infatti, si troveranno in disaccordo anche per quanto riguarda la scelta della madrina di battesimo del loro bambino: tale situazione li porterà ad avere dei nuovi momenti di scontro che renderanno tutto particolarmente complicato e difficile da sostenere.

Occhi puntati anche su Jimmy: le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 22 ottobre, rivelano che il ragazzino si rivolgerà a Franco per chiedergli dei consigli dal punto di vista sentimentale.

Jimmy, infatti, dice di essersi reso conto di provare un sentimento nei confronti di Cristina e vorrebbe conquistarla.

Così, chiederà aiuto a zio Franco, che cercherà di indirizzarlo sulla strada giusta, dato che Cristina ha un padre molto esigente (trattasi dell'astuto Roberto Ferri).

Riuscirà a conquistare il cuore della bambina? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3.

Silvia continua a tradire suo marito ma rischia grosso: spoiler Un posto al sole fino al 22 ottobre 2021

Spazio anche alle vicende tormentate di Silvia: la donna non riuscirà a stare alla larga da Giancarlo e, approfittando del fatto che Michele non sarà a Napoli per qualche giorno, finirà per passare la notte con il suo amante.

Una situazione che diventa sempre più difficile da sostenere per Silvia, la quale in queste nuove puntate della soap opera rischierà anche di essere scoperta.

Fino a questo momento, la donna ha cercato di portare avanti di nascosto la sua relazione clandestina con Giancarlo ma questo segreto potrebbe essere scoperto da un momento all'altro. Quale sarà a questo punto la reazione di Michele, nel caso in cui dovesse scoprire che sua moglie lo sta tradendo da svariati mesi?

Non si esclude che, il giornalista, possa non accettare il comportamento della donna, dato che i due stavano provando a ricostruire il loro legame matrimoniale ma Silvia non è mai stata sincera al 100% nei suoi confronti.