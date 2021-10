Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'1 al 5 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Mattia deciso ad avvicinarsi a Rossella, vivrà momenti di frustrazione quando per un imprevisto la giovane Graziani si allontanerà da lui. Questo episodio alimenterà la sua aggressività nei confronti delle donne. Per Silvia arriverà il momento di prendere una decisione. Vittorio e Speranza decideranno di mettere a nudo i loro sentimenti e di vivere la loro storia, ma all'ultimo momento il ragazzo avrà dei ripensamenti.

Per Clara ci saranno non poche difficoltà derivanti dalla sua difficile posizione, sarà divisa tra Alberto e Patrizio.

Serena tornerà al palazzo

Rossella si ritroverà al centro di una discussione tra due persone a lei molto vicine e molto care. A complicare ancora di più la sua difficile situazione ci sarà anche la presenza ingombrante di un ammiratore piuttosto pericoloso. Serena Cirillo ritornerà al palazzo dopo aver partorito la piccola Elisabetta, ma non tutti gioiranno per il suo arrivo. Per Vittorio e Speranza arriverà il momento di chiarirsi e dichiararsi i loro veri sentimenti.

La frustrazione di Mattia

Mattia farà tutto il possibile per avvicinarsi sempre di più alla giovane Graziani e proprio quando crederà di esserci riuscito, un terzo incomodo si metterà tra lui e la ragazza aumentando così le sue frustrazioni.

L'arrivo della piccola Elisabetta in casa Sartori diventerà motivo di tristezza per la piccola Irene. La bambina seppur felice per l'arrivo della sorellina, comincerà a sentirsi messa da parte dai suoi genitori. Vittorio deciderà finalmente di aprirsi a Speranza e di iniziare una nuova storia con lei, ma all'ultimo momento si bloccherà tirandosi indietro ancora una volta.

Michele deciso a conquistare Silvia

Michele Saviani, deciso a riconquistare sua moglie, farà di tutto per sorprenderla positivamente. Per Rossella e Riccardo le cose andranno sempre meglio, i due infatti diventeranno parecchio complici. Per questo motivo la frustrazione di Mattia aumenterà a dismisura tanto che il ragazzo comincerà a mostrare pericolosi segnali di rabbia e squilibrio nei confronti di tutte le donne che gli capiteranno a tiro.

Speranza invece, grazie al sostegno dei coniugi Del Bue e alla vicinanza di Vittorio troverà il coraggio di affrontare suo padre. La ragazza deciderà di parlare chiaro con i suoi genitori circa le sue scelte di vita, ma deciderà di farlo in compagnia di qualcuno.

Roberto Ferri rimarrà molto deluso quando scoprirà che la Giordano quasi sicuramente non partirà con lui per un salone nautico per non far dispiacere Fabrizio. Per Silvia arriverà il momento di decidere da che parte stare, con Giancarlo o con Michele. Alla terrazza arriverà il momento di festeggiare il battesimo del piccolo Palladini.

Marina e Fabrizio intanto sembreranno ritrovare un po' di serenità ma un nuovo imprevisto rischierà di far vacillare il loro fragile equilibrio appena ritrovato. Clara si ritroverà a dover gestire la contemporanea presenza di Alberto e Patrizio in occasione del battesimo di Federico e per lei non sarà affatto semplice.