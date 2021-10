Nella puntata di domenica 24 ottobre, Flaza è stata eliminata da Amici21. La sua insegnante, Lorella Cuccarini ha spiegato che la cantante ha molto talento ma all'interno del programma ha dovuto riprenderla più volte per il mancato rispetto delle regole. Terminata la puntata del talent show, l'allieva eliminata ha confidato di esserci rimasta male per gli insulti letti sul suo conto.

La decisione di Cuccarini

Lorella Cuccarini ha deciso di togliere il banco a Flaza. L'insegnante di canto ha spiegato di non avere mai messo in dubbio il talento dell'allieva.

Tuttavia, all'interno di Amici21 esistono delle regole e vanno rispettate. Secondo la maestra, la sua allieva non le ha dato la possibilità di tirare fuori le due doti canore: "Io penso e credo fermamente che tu abbia bisogno ancora un po' di scuola di vita".

Sulla base di quanto dichiarato, Cuccarini ha messo la parola fine al percorso di Flaza all'interno del programma di Maria De Filippi.

La versione dell'allieva

Dopo la messa in onda di Amici21, Flaza ha ringraziato tutti coloro che hanno creduto in lei e l'hanno sostenuta. La diretta interessata in replica al discorso di Lorella Cuccarini ha chiosato: "In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili".

Nonostante tutto, la cantante ha fatto sapere che se il suo percorso si è interrotto, è giusto così.

Flaza ritiene che un vero artista non deve mai nascondere i suoi problemi e le imperfezioni. A tale proposito, la diretta interessata ha sostenuto di essersi messa in gioco davanti al piccolo schermo sia nel bene che nel male.

Per questo si è detta dispiaciuta per le critiche lette sui social: "Mi rattrista leggere tutti questi insulti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero".

'So chi sono'

L'ex allieva di Amici21 si è detta dispiaciuta che sul piccolo schermo sia uscita solo una minima parte di lei: "So chi sono". Dunque, Flaza ha precisato di sapere di essere di più di quello che si è visto.

Inoltre, la diretta interessata si è detta sicura che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe e/o impegnative. Prima di concludere il suo messaggio, la cantante ha ringraziato tutti coloro che hanno cercato di entrare nel "suo mondo" e hanno creduto in lei.

Flaza ha rassicurato che non si stancherà mai di fare musica. Infine, ha ironizzato sull'amore: "C'è tempo, non vi disperate".

Anna Pettinelli ha cacciato Inder

La scorsa settimana, ad Amici21 è accaduto un episodio analogo: Anna Pettinelli ha cacciato dalla scuola Inder. L'insegnante di canto non ha più tollerato il mancato rispetto delle regole all'interno del talent da parte del suo allievo. Terminata l'esperienza nel programma di Maria De Filippi, l'ex allievo ha ringraziato chi gli ha fatto sentire la vicinanza e ha creduto in lui.

Il ragazzo si è detto felice per avere fatto cantare e ballare i suoi fan. Infine, ha fatto sapere che a breve usciranno alcuni suoi brani.