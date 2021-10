Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate in onda dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che ci saranno un po' di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Giuseppe, che si ritroverà a dover fare i conti con le sue bugie che lo metteranno nei guai con la moglie Agnese. Tina, infatti, verrà messa alle strette da Vittorio Conti: l'uomo si renderà conto che la donna sta mentendo in merito alla realizzazione del demo musicale per il film.

Giuseppe si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso 6 al 5 novembre 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che Agnese noterà dei movimenti strani sul libretto dei risparmi familiare.

La donna, infatti, scoprirà che mancano dei soldi e comincerà ad avere dei sospetti sul marito anche se prima di accusarlo di aver preso quel denaro, vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda e capire bene cosa sta succedendo.

Nel frattempo, Don Saverio beccherà Giuseppe che parla al telefono con una donna. Trattasi di Petra, la donna con la quale Giuseppe ha avuto una relazione clandestina durante il soggiorno in Germania e con la quale ha messo al mondo un figlio.

Il prete si renderà conto che Giuseppe sta nascondendo qualcosa a sua moglie e, per questo motivo lo metterà alle strette, chiedendogli di parlare apertamente con Agnese e di metterla al corrente di quello che sta accadendo.

Vittorio ha dei dubbi su Tina Amato

L'uomo avrà il coraggio di confessare tutto a sua moglie oppure andrà avanti con le sue bugie?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E poi ancora le trame de Il Paradiso delle signore 6, nella settimana 1-5 novembre 2021, rivelano che Tina Amato finirà nell'occhio del ciclone.

Vittorio, infatti, dopo aver ascoltato il demo musicale che la donna, a sua insaputa, ha fatto registrare ad Anna, comincerà ad avere dei sospetti.

Vittorio, quindi, deciderà di convocare Tina per chiederle delle spiegazioni, ma la ragazza continuerà a mentire e ad andare avanti per la sua strada, ingannando Conti e prendendolo in giro.

Anna confessa la verità a Vittorio: trame Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre

Occhi puntati anche su Gemma: le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, nel momento in cui Paola sarà costretta a lasciare il suo posto di Venere all'interno del grande magazzino, la donna cercherà di fare il possibile per riuscire ad occupare quel posto vacante.

Gemma, quindi, sogna di diventare una nuova venere: riuscirà a coronare il suo sogno professionale?

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate della soap in onda fino al 5 novembre, per Anna Imbriani arriverà il momento della verità e così confesserà a Vittorio di essere vedova e mamma di un bambino.

Insomma una nuova settimana decisamente da non perdere per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle signore, che prosegue con grande successo la messa in onda in tv.

Continuano gli ottimi ascolti de Il Paradiso delle signore 6 nel pomeriggio di Rai 1

La sesta stagione, in questo primo mese di programmazione su Rai 1, ha ottenuto una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, con uno share che supera il muro del 17% con picchi che hanno sfiorato la soglia del 19%.

Un grande successo per questo prodotto made in Italy che continua ad emozionare ed entusiasmare il pubblico malgrado le diverse novità che ci sono state nel corso di questo sesto capitolo e le diverse uscite di scena di personaggi chiave della soap, come nel caso di Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.