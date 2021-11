Il cantante Aka7even sta vivendo un momento d'oro: il cantante è fresco della vittoria a Budapest della categoria Best Italian Act dell'MTv Ema 2021, ha un libro in uscita il prossimo 23 novembre e ha da poco pubblicato il singolo '6 p.m.', che ha riscosso grande successo.

Ma la vita professionale non è il solo aspetto che dà soddisfazioni a Luca Marzano, questo il vero nome all'anagrafe dell'ex alunno di Amici 20. Secondo quanto trapela su alcuni siti di Gossip in queste ore Aka non sarebbe più single: il giovane cantautore avrebbe parlato indirettamente a Vanity Fair del suo stato sentimentale, ma sul nome della ragazza vige il massimo riserbo.

Il cuore di Aka batte per una misteriosa ragazza

Dopo Martina Miliddi, un'altra giovane sarebbe tornata a far battere il cuore di Aka7even. Se già in passato durante un box di domande aperte su Instagram dietro richiesta di un utente, Luca aveva confessato di avere una frequentazione in corso, adesso è con Vanity Fair che il giovanissimo talento si è esposto un po' di più (ma sempre nel segno della privacy). Come riporta il sito Webboh, Aka ha preferito non sbilanciarsi troppo, ma è facile leggere tra le righe della sua risposta che non è più single.

"La mia vita privata è mia", ha detto il cantante di Amici 20 in relazione al proprio stato sentimentale, ma ha poi proseguito dando qualche informazione in più.

"Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice", ha detto il giovane. Precisando anche: "Faccio musica, non gossip".

Tutti i progetti di Luca Marzano

Se in amore Luca pare aver trovato la persona giusta, è per la sua arte che il giovane vuole farsi conoscere sempre di più, dopo che il talent di Canale 5 è stato per lui un grande trampolino di lancio sul piano professionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre al singolo presentato anche ad Amici 21 durante un'ospitata, pure il libro di Luca ha riscosso grande interesse nel pubblico.

Il titolo scelto per raccontare la sua vita a tratti particolare è '7 vite'. Chiaro che il numero 7 per Aka7even ha un valore importantissimo e lui stesso ha spiegato il perché. All'età di 7 anni infatti è stato in coma per via di un'infezione e quell'avvenimento, che ha segnato la sua infanzia, è stato di ispirazione per il suo nome d'arte.

Aka ha una carriera musicale in ascesa, ma sembra scontato che da adesso - dopo questo gossip - le sue fan drizzeranno le antenne per scoprire chi sia la ragazza che gli sta vicino, starà a Luca cercare di mantenere la propria fidanzata nell'assoluto anonimato.