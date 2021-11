Can Yaman stupisce ancora una volta i suoi fan: l'attore turco, attraverso un video postato sul suo profilo Instagram ha reso noto a chi lo segue che il prossimo 30 novembre in tutte le librerie uscirà il suo primo libro. Sarà un testo in cui Can si racconta senza filtri, raccontando la sua verità. Proprio quando è esploso il Gossip circa una possibile frequentazione con la collega di set Francesca Chillemi, che però ha un compagno, Yaman ha annunciato questa grossa novità che le follower hanno accolto con grandissima gioia.

Can Yaman si racconta 'senza filtri'

'Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità', ha scritto Can sul suo profilo Ig a corredo di un suggestivo video in cui l'attore mostra alcuni momenti della sua giornata. Dal risveglio, alla lettura di un copione, per passare ad un giro per le vie di Roma fino ai selfie che la star turca concede sempre: Yaman ha intenzione di raccontarsi in prima persona visto che la sua vita privata nell'ultimo anno è stata messa sotto la lente di ingrandimento dai giornali di gossip.

'Sembra strano anche a me', questo è il titolo scelto da Can per il libro che segna un altro importante traguardo nella carriera dell'attore.

'Questo si è un magnifica regalo stupendo per noi', ha scritto un utente per commentare la novità. E su questo tenore si attestano anche gli altri messaggi dei follower che hanno mostrato anche in quest'occasione tutto l'affetto possibile al loro beniamino. Solo qualche giorno fa la manager dell'attore aveva chiesto alle fan un po' troppo invadenti di rispettare la privacy di Yaman, ma a quanto pare Can desidera condividere con chi lo segue un altro spaccato della sua vita.

Se veramente la star turca si esporrà senza 'filtri', il libro conterrà numerose rivelazioni inedite.

Can Yaman tra lavoro e vita privata

Il successo di Can è arrivato co Bitter Sweet, ma è esploso con DayDreamer. La star, poi, al culmine della sua popolarità, ha iniziato a venire sempre più spesso in Italia per lavoro, ma poi agli interessi lavorativi si sono aggiunti anche quelli sentimentali.

Più o meno un anno fa, Can ha iniziato una relazione con Diletta Leotta. Tutto andava per il meglio: nonostante le voci che davano i due vicini sono per popolarità, era giunta anche la proposta di nozze e le presentazioni ufficiali in famiglia. Poi qualcosa si è rotto la scorsa estate.

Can, impegnato sulle riprese di 'Viola come il mare' era stato avvistato in compagnia di una modella, ma secondo Chi l'interesse dell'attore sarebbe indirizzato verso la collega di set Francesca Chillemi. Tutto però resta nell'area delle ipotesi tanto più che l'ex Miss Italia ha una figlia piccola e un compagno stabile. In ogni caso, a fine novembre sarà proprio Can a fornire a chi lo segue particolari inediti della sua vita.