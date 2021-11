Grande traguardo raggiunto da Aka7even: l'ex alunno di Amici 20 ha trionfato ieri a Budapest dove si sono svolti gli MTV Europe Music Awards 2021 nella categoria Best Italina Act. Luca Marzano, questo il vero nome all'anagrafe del cantautore ha battuto colleghi del calibro di Madame, Caparezza, Rkomi e Maneskin, i quali però hanno ottenuto il premio per Best Rock.

Stamattina, Aka si è collegato telefonicamente con RdS e più precisamente con la trasmissione condotta da Sergio Friscia e dalla sua ex insegnante Anna Pettinelli, che si è dimostrata orgogliosa e non ha mancato di lanciare una frecciatina a Sangiovanni.

Anna tira in ballo Sangio

'Che soddisfazione è vincere questo premio, battendo Sangiovanni, Madame, gli stessi Maneskin', ha esordito Anna Pettinelli nella sua intervista ad Aka7even che ieri sera ha ottenuto un importante riconoscimento per la sua carriera che ha spiccato il volo un anno fa con il suo ingresso ad Amici 20.

Il cantautore a Budapest si è piazzato sul gradino più altro del podio del premio del Best Italian Act. La sua ex professoressa non ha nascosto il suo entusiasmo per l'avvenimento e ha anche voluto 'punzecchiare' Sangio che è stato suo ospite in radio solo qualche giorno fa per presentare il suo ultimo singolo in collaborazione con Madame, anche lei battuta da Luca, 'Perso nel buio'.

Ad Anna non sarebbe mai andato giù che - al suo ingresso ad Amici - Sangiovanni gli abbia preferito Rudy Zerbi scegliendolo come professore di riferimento. Comunque Aka ha prontamente risposto spegnendo ogni possibile pettegolezzo. Infatti, in passato non sono mancati gli scontri tra i fandom dei due cantanti che però hanno cercato di placare sempre gli animi.

'Più che battere è una soddisfazione personale', ha sottolineato il cantante che oltre al suo nuovo singolo '6 p.m.' ha annunciato per il prossimo 23 novembre l'uscita del suo primo libro '7 vite'.

Aka ringrazia l'ex insegnante Anna

'Per Sangiovanni, con lui siamo super amici: non è battere lui', ha poi proseguito Aka.

Insomma, il cantante di Loca ha precisato che non era una battaglia con il suo ex compagno ma il risultato del duro lavoro svolto.

Pettinelli comunque ha affermato di aver provato grande emozione nel vedere Aka accanto ai più grandi della musica europea. 'Nella storia di Luca c’entro in qualche maniera, anche se ha fatto tutto lui', ha detto Anna.

Aka7even ha sottoscritto il pensiero di Anna e ci ha tenuto a ringraziarla perché senza di lei il suo percorso non avrebbe preso inizio.