Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3 Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda martedì 23 novembre svelano nuovi colpi scena.

Silvia, dopo aver chiuso la relazione con il suo amante, sarà nuovamente contattata dall'uomo. Al contempo, il rapporto fra lei e Michele sembra non decollare, nonostante l'impegno di Saviani. Il giornalista, intanto, spronerà la figlia a continuare il proprio percorso di formazione anche in un'altra città. Tuttavia Rossella, nonostante l'incoraggiamento paterno, sarà titubante per diversi motivi.

Intanto Nunzio dimostrerà di essere ancora profondamente legato a Chiara, standole vicino in questo particolare momento. Niko valuterà l'ipotesi di assumere Alberto presso il suo studio, nonostante i suoi familiari non siano d'accordo.

Upas, trama 23 novembre: Todisco si fa vivo con Silvia

La storia clandestina fra Silvia e Giancarlo è stato un momento di forte passione per entrambi. Tuttavia, dopo essere stata scoperta dal marito, la signora Graziani ha preferito lasciare il suo amante, per dare un'altra opportunità al proprio matrimonio. La donna, però, era sinceramente innamorata di Todisco e allontanarsi da lui le è costato caro.

Nel frattempo, però, nonostante la fine della sua tresca, il rapporto fra Michele e Silvia non sembrerà decollare, nonostante gli sforzi di entrambi i coniugi.

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 23 novembre, Giancarlo contatterà nuovamente Silvia, sebbene sia stato rifiutato dalla donna.

Non è comunque ancora il motivo per il quale il bancario si rifarà vivo con la sua ex amante.

Un posto al sole, puntata 23/11: Rossella indecisa sul suo futuro

Nel corso dell'episodio di Upas trasmesso il 23 novembre sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Rossella Graziani.

La ragazza, dopo aver conseguito la laurea in medicina, dovrà completare gli studi con un percorso di specializzazione. Dunque avrà la possibilità di potersi trasferire anche in un'altra città per svolgere tale periodo di formazione.

Michele, uomo aperto e cosmopolita, spingerà la giovane a non rinunciare a priori a tale opportunità di crescita.

Tuttavia, Rossella sembrerà dubbiosa riguardo all'eventualità di lasciare Napoli per diversi motivi. In primis, la giovane Graziani non vorrebbe allontanarsi da Riccardo, con cui da poco ha iniziato una relazione, inoltre non se la sentirebbe di lasciare da soli i genitori in una fase così critica.

Anticipazioni Upas del 23/11: Nunzio vicino a Chiara

Le anticipazioni della puntata di Upas trasmessa il 23 novembre rivelano che Nunzio dimostrerà di essere ancora innamorato di Chiara, dato che le starà costantemente accanto in questa fase delicata.

Niko, intanto, si renderà conto che i suoi familiari sono contrari alla sua idea di assumere Alberto presso il suo studio come collaboratore.