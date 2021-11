Prossimamente nelle puntate della soap opera iberica Una vita in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, ci sarà l’ennesima uscita di scena. Questa volta la cattiva sorte toccherà a Felicia Pasamar, che esalerà l’ultimo respiro quando il suo amato Marcos Bacigalupe non si troverà ad Acacias 38. L’ex proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX perderà la vita dopo essere stata avvelenata.

Con l’omicidio di Felicia sarà evidente lo zampino della domestica Soledad López ai telespettatori, mentre il padre di Anabel non sarà ancora a conoscenza della verità visto che darà la colpa ad Aurelio e Natalia Quesada, due sue vecchie conoscenze.

Una vita, spoiler: Camino fa pace con la madre Felicia prima di partire con Maite

Negli episodi che i fan italiani vedranno su Canale 5 tra qualche settimana ci sarà il decesso improvviso di Felicia, che perderà la vita dopo aver convolato a nozze con Marcos. Tutto inizierà quando quest’ultimo e la sua amata rimetteranno piede ad Acacias 38, dopo essere diventati marito e moglie e annunciando pubblicamente di essersi sposati.

Nel contempo si assisterà al ricongiungimento tra Maite e Camino a seguito della morte di Ildefonso. La giovane Pasamar farà una scoperta inaspettata, poiché apprenderà che colei che non ha smesso di amare è tornata in paese per merito di sua madre, che dopo aver fatto di tutto per separarle affinché lei si sposasse con Cortes si è resa conto di averle rovinato la vita.

Camino a questo punto non perderà tempo per fare pace con la donna che l’ha messa al mondo, dopodiché le dirà addio poiché se ne andrà via dal quartiere iberico al fianco di Maite per viversi la loro storia d’amore a Parigi.

Arrivano Aurelio e Natalia ad Acacias 38, Marcos indaga sulla morte della moglie

In seguito ad Acacias 38 giungeranno Aurelio e Natalia Quesada, due fratelli che sin dal primo momento metteranno in difficoltà i Bacigalupe: in particolare i nuovi arrivati e Marcos e Anabel si porteranno alle spalle un passato complicato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aurelio e Natalia inoltre scateneranno un vero e proprio caos, durante una festa che Bacigalupe organizzerà con la sua dolce metà Felicia: nello specifico il marito dell’ex ristoratrice per degli accordi di lavoro stretti con Aurelio, si vedrà costretto a tornare in Messico per risolverli al più presto possibile.

Proprio nell’istante in cui Marcos si metterà in viaggio accadrà qualcosa di terribile ad Acacias 38, poiché Felicia morirà e l’esito dell’autopsia rivelerà che la causa è legata all’ingerimento di veleno.

A fare delle indagini sul decesso della signora Pasamar sarà ovviamente il marito, disposto a fare qualsiasi cosa per scoprire chi ha ucciso la sua amata: i sospetti dell’uomo si concentreranno soprattutto su Aurelio e Natalia. In realtà dagli spoiler si evince che Marcos si sbaglierà, poiché la vera colpevole dell’accaduto sarà la sua domestica Soledad che nelle scorse settimane ha manifestato un certo interesse nei suoi confronti.