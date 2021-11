Gigi D'Alessio rompe il silenzio sul figlio Lda, protagonista di Amici 2021.

Questo pomeriggio, il giovane allievo della scuola di talento di Maria De Filippi, è stato nuovamente uno dei protagonisti della trasmissione, complici le polemiche rivolte contro di lui dalla prof Anna Pettinelli.

Così, per la prima volta, Gigi D'Alessio ha scelto di intervenire pubblicamente e lo ha fatto complimentandosi sui social con suo figlio Luca, che in queste settimane sta seguendo in tv.

Lda nel mirino della prof Pettinelli e ottiene 'zero' ad Amici

Nel dettaglio, la professoressa Anna Pettinelli durante la nuova puntata di Amici 21 in onda questo pomeriggio su Canale 5, non ha perso occasione per sbottare nuovamente contro Lda, penalizzandolo nella classifica finale.

Dopo la sua esibizione, infatti, Luca ha dovuto beccarsi un sonoro '0' da parte della Pettinelli che, fin dal primo momento in cui ha messo piede nella scuola, continua a ripetere che non meriterebbe di stare lì e che tenterebbe in tutti i modi di emulare suo padre Gigi.

Critiche che hanno sempre "ferito" il giovane Luca, il quale però affidandosi al prof Rudy Zerbi, ha scelto di andare avanti e di proseguire il suo percorso, provando ad ignorare le provocazioni della prof Pettinelli.

Gigi D'Alessio rompe il silenzio sul figlio Lda, allievo ad Amici 2021

Questo pomeriggio, però, per la prima volta ha rotto il silenzio anche papà Gigi D'Alessio che sui social si è schierato in difesa di suo figlio.

Il cantante partenopeo, infatti, ha postato un commento social sul profilo ufficiale Instagram di Amici, proprio sotto la foto di Lda, scattata durante l'esibizione di questa decima puntata.

Gigi D'Alessio ha prima messo diverso emoticon raffiguranti gli applausi, che ha voluto rivolgere proprio a suo figlio Luca, poi ha aggiunto: "Ciao, sono il papà di Lda".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un messaggio social che ha ottenuto migliaia di like nel giro di pochi minuti.

Luca D'Alessio di nuovo in sfida ad Amici 2021

Insomma papà Gigi, per la prima volta sui social, ha voluto schierarsi a sostegno del figlio Luca che intanto, per la prossima settimana si ritrova ad affrontare una nuova sfida.

Complice proprio la posizione bassa in classifica dovuta allo '0' della prof Pettinelli, Luca si ritrova nuovamente a rischio eliminazione e quindi potrebbe abbandonare la scuola di Amici nel corso della prossima puntata pomeridiana del 28 novembre.