La nuova puntata dell'edizione in corso di Amici, attesa per domenica 31 ottobre 2021 su Canale 5, si preannuncia ricca di prove per gli allievi della scuola più amata dagli italiani. Le registrazioni si sono tenute in data 27 ottobre 2021. Secondo le anticipazioni, in particolare, Luca D'Alessio affronterà in studio la prova assegnatagli dal mentore Rudy Zerbi, mettendosi in discussione sulla musica del padre famoso, Gigi D'Alessio. E non solo. Altri allievi del talent affronteranno delle sfide. A segnare un ritorno in studio, rispettivamente nelle vesti di ospite e giudice esterno, saranno poi i cantanti Michele Bravi e Nek.

Amici 21, Luca D'Alessio al confronto con Gigi D'Alessio: cosa si è registrato mercoledì 27 ottobre 2021

Come rivelano le Anticipazioni Tv della settima puntata in arrivo di Amici 21, Luca D'Alessio si esibirà sulle note di un brano del padre Gigi D'Alessio, secondo la prova propostagli da Rudy Zerbi. Nel daytime settimanale il talent scout ha esortato l'allievo a bloccare sul nascere qualsiasi pregiudizio sul suo conto, in quanto figlio d'arte. Gli ha quindi messo dinanzi la scelta di una tra le tre canzoni del padre Mon amour, L'amore che non c'è e Non dirgli mai, che lui avrebbe cantato in studio. Stando a quanto anticipato, la scelta del giovane ricadrà sul secondo brano.

L'esibizione di LDA, però, non piacerà all'altra insegnante di canto Anna Pettinelli, che dal suo canto giudicherà male in primis la scelta di Zerbi di mettere Luca al confronto con il padre famoso.

Tuttavia, per lei Rudy introdurrà una clip contenente le immagini di alcune coppie formate da noti padri e figli. Questo, a dimostrazione del fatto che anche un figlio d'arte possa farsi valere nella vita, senza dover necessariamente temere il peso del confronto con il genitore. Lo spazio dedicato a Luca proseguirà ancora, in un collegamento tv a sorpresa per lui, con il fratello Claudio.

Amici di Maria De Filippi, le altre anticipazioni tv della settima puntata

Stando allo spoiler concernente la puntata di domenica 31 ottobre 2021 di Amici, toccherà poi ad Alex mettersi alla prova. Si esibirà sulle note di tre canzoni assegnategli da Lorella Cuccarini, per dimostrare di saper assumere più espressioni lasciandosi trasportare dalla musica e di non essere quindi mono-espressivo.

Zerbi spiazzerà i presenti in studio: questo perché, stando alle anticipazioni di chi era spettatore in studio, lui ha anticipato tutte le espressioni del giovane. Dal suo canto, Lorella Cuccarini ha però affidato Alex al ballerino Spillo per imparare a esprimersi sul palco e, alla fine, Alex supererà il compito, non solo per la Cuccarini ma anche per Zerbi.

La parola passerà poi a Raimondo Todaro, che intenderà mettere in sfida l'allievo Mattia, alla luce degli ultimi posti raggiunti da lui nelle gare di ballo interne. Per questo chiederà a Maria De Filippi di leggere una lettera indirizzata alle colleghe Veronica Peparini e Alessandra Celentano, in cui lui chiede a quest'ultime di mettere il giovane in sfida immediata.

Le insegnanti asseconderanno la richiesta e Mattia sfiderà Eleonora. La sfida verrà vinta da Mattia.

Ma non è tutto. Anche gli allievi Christian, Guido e Tommaso vinceranno la sfida. Ci sarà poi una gara canora delle cover, giudicata dal cantante Nek, che assegnerà rispettivamente a Rea e Ale il primo e l'ultimo posto nella sua classifica personale. Si assisterà, inoltre, all'ingresso nella scuola di una nuova allieva cantante, di nome Sissi. A margine di un'esibizione di Serena, esploderà in studio una bagarre, per l'ennesima critica sul corpo della ballerina giunta da parte di Alessandra Celentano. A diventare protagonista della prova Tim, infine, sarà Dario.