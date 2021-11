Maria Tona è stata una delle protagoniste delle passate edizioni di Uomini e donne, il popolare dating show condotto ogni giorno da Maria De Filippi su Canale 5. Di recente, l'ex dama ha rilasciato un'intervista dove non ha risparmiato commenti e frecciatine nei confronti dei suoi ex colleghi di parterre tra cui Biagio Di Maro, Marcello Messina, Ida Platano e Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Maria svela dettagli inediti su Biagio Di Maro

Tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne c'è senz'altro Maria Tona. L'ex dama di Uomini e Donne ha rilasciato di recente un'intervista al blog "Piùdonna" in cui ha fatto delle inedite dichiarazioni sui suoi ex colleghi del trono over.

In particolare, la donna ha attaccato Biagio Di Maro, il cavaliere che è stato più volte fonte di discussione tra le varie dame del parterre femminile. Il cavaliere di origini napoletane, infatti, era stato accusato di non essere particolarmente galante da Isabella Ricci e da altre donne. Secondo quanto hanno affermato le dame, Di Maro sarebbe stato solito barattare i conti del ristorante con mozzarelle e latticini visto che è proprietario di un caseificio.

In merito a questo, Maria Tona ha aggiunto alcuni dettagli inediti sulla sua ex conoscenza, dichiarando così: "Mi ha proposto di andare in un ristorante particolare. Lì c’era un suo amico ma in realtà era palese che fosse un suo cliente”, sottolineando che in quel posto lui non pagava.

Tona molto incuriosita da Marcello Messina e definisce Ida Platano noiosa

Durante l'intervista a "Piùdonna", Maria Tona ha rivelato di essere molto incuriosita di Marcello Messina, il cavaliere che ha avuto un breve flirt con Ida Platano finito male. La donna, infatti, ha confidato: "Mi piace, sia fisicamente che nel suo modo di ragionare", sebbene abbia paura di deludere i fan di U&D mettendo in piedi una storia che non prende il via.

Inoltre, l'ex dama si è tolta un sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida Platano, che è stata di recente protagonista di una scelta lampo con Diego Tavani, dal finale amaro. In merito a ciò, Tona ha accusato la bresciana di essere una persona noiosa, che porta sempre le stesse dinamiche all'interno del programma, condotto da Maria De Filippi.

L'ex dama di U&D, stoccata contro Gemma Galgani

Maria Tona ha lanciato una stoccata anche nei confronti di Gemma Galgani, che è attualmente impossibilitata a partecipare alle registrazioni di U&D dopo essere risultata positiva al Coronavirus. L'ex dama ha spiegato che alla torinese le piace essere al centro dell'attenzione, tanto da tuonare: "anche se la trovo in alcuni aspetti simpatica, non è limpida", elogiando invece la sua rivale Isabella Ricci, definendola una persona più autentica.