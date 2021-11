LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, è uno dei talenti della categoria canto più amati di Amici 21: alunno di Rudy Zerbi, il cantante è figlio del famoso Gigi D'Alessio ma la sua scelta di partecipare al programma è proprio legata alla volontà di distaccarsi dalla famosa figura paterna per potersi affermare con le sue forze. Nonostante la non interferenza di Gigi e le scelte autonome di LDA, durante il suo percorso, che fino a qui lo ha visto pronto a mettersi in gioco, il cantante è spesso preso di mira soprattutto da Anna Pettinelli che trova i suoi testi banali e poco adeguati.

Il suo professore di riferimento non manca mai di spronarlo ma nelle ultime ore il nome dell'artista partenopeo è sulle bocche degli utenti dei social per via di un particolare video che lo vede mentre da piccolo è già dietro ad un microfono mentre canta proprio con il figlio.

LDA bimbo canta con Gigi

Il video che vede protagonista il piccolo LDA mentre canta è diventato nelle ultime ore virale sui social: Luca, questo il nome all'anagrafe del cantante, è intento a cantare una canzone in dialetto napoletano dal titolo 'A città ‘e pulecenella' e sebbene davanti al microfono ci sia solo lui non è da solo. Si sente nitida la voce di Gigi D'Alessio, papà del talento di Amici 21. L'immagine del cantautore non si vede mai nel video in questione perché evidentemente a girarlo è stato proprio lui.

Gigi dà consiglio a suo figlio su come tenere il microfono e a quale distanza mettere la bocca affinché il suono esca bene. Risulta evidente che la passione per la musica ha sempre guidato LDA, il quale ha inciso anche un duetto con il padre ma che adesso vuole distaccarsi. 'Essere figlio di' o quanto meno essere ricordato per questo non è ciò che Luca vuole e fin dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia ha messo in chiaro questo aspetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E effettivamente professori e giudici esterni stanno rispettando in toto il suo desiderio.

LDA: il cognome famoso non lo 'salva' dalle sfide

LDA si è sempre messo in gioco senza fare affidamento sul fatto di avere in qualche modo le spalle coperte dalla fama del padre: Luca era perfettamente consapevole che entrando in un talent l'unica cosa che sarebbe stata presa in considerazione sarebbe stata la sua arte.

Arte che lo ha portato a classificarsi primo nei giudizi espressi da J-Ax durante l'ultima puntata domenicale di Amici 21. Da parte sua Gigi D'Alessio sta guardando il figlio da spettatore senza mai interferire nel suo percorso.

Il fratello di LDA invece qualche tempo fa aveva voluto difendere Luca da chi lo accusava in qualche modo di essere raccomandato. In realtà le numerose sfide a cui LDA viene sottoposto da parte di professori e giudici dimostrano al contrario che lui esattamente come tutti i suoi compagni d'avventura devono far affidamento solo sulle loro forze a prescindere la cognome che hanno.