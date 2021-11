Le liti e le discussioni tra le prof Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, continuano ad essere al centro dell'attenzione ad Amici 2021. Anche nel corso dell'ultima puntata tramessa questa domenica pomeriggio, le due insegnanti si sono ritrovate ai ferri corti e, per la prof Cuccarini la sua collega sarebbe diventata una sorta di "cecchino impazzito", date le continue sfide alle quali sottopone gli allievi di canto che non fanno parte del suo team. Tra le due insegnanti i toni si sono scaldati e, i numerosi fan hanno ipotizzato che alla base di questo scontro possa esserci una inimicizia di fondo tra le due colleghe del talent show Mediaset.

Continuano gli scontri tra Cuccarini e Pettinelli ad Amici 2021

Nel dettaglio, la prof Pettinelli in queste settimane di messa in onda di Amici 2021, è sempre stata molto dura nei confronti di alcuni cantanti della scuola, in primis il giovane Luca D'Alessio che ha più volte bersagliato, tanto da metterlo in sfida ripetutamente con la speranza che potesse lasciare la scuola.

Un modo di fare che non è piaciuto per niente alla prof Cuccarini, la quale ha sbottato facendo presente che questo accanimento della Pettinelli nei confronti di Lda, sarebbe dovuto solo al fatto che il ragazzo ha alle spalle un "padre importante" e famoso nella musica, come Gigi D'Alessio.

Si infiammano le discussioni ad Amici 2021

Lo scontro tra le due prof si è nuovamente infiammato nel corso della nona puntata di Amici di questa domenica pomeriggio, quando la prof Pettinelli ha messo in sfida anche la cantante Ale che, successivamente, è stata eliminata dalla scuola.

Secondo la prof Cuccarini, Pettinelli si starebbe immedesimando un po' troppo nel personaggio, perdendo così di vista l'insegnamento per i ragazzi: dichiarazioni che hanno infiammato gli animi in studi.

Sta di fatto che, i numerosi fan di Amici 2021 si chiedono perché le due insegnanti di canto arrivino sempre ai ferri corti in trasmissione e ipotizzano che, alla base di questo scontro verbale costante, possa esserci anche una "antipatia", dettata dall'amicizia che lega la prof Pettinelli al conduttore e giornalista Alberto Matano.

I fan ipotizzano che Alberto Matano sia la 'causa' delle liti tra Cuccarini e Pettinelli

Spesse volte, infatti, Pettinelli è ospite nel salotto de La Vita in diretta su Rai 1, il talk show attualmente condotto da Matano e che in passato ha condotto anche Lorella Cuccarini, in coppia proprio col giornalista.

I rapporti tra Matano e Cuccarini non sono affatto dei migliori e prima del suo addio alla trasmissione Rai, la showgirl aveva rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti del collega che, a suo parere, l'avrebbe "fatta fuori" dal programma.

Per i fan, quindi, uno dei motivi di questi continui scontri tra le due prof ad Amici 21, sarebbe legato anche all'amicizia tra la prof Pettinelli e Alberto Matano.