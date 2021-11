Continua il periodo d'oro per Giulia Salemi. L'italo-persiana, come svelato dal settimanale Chi, vivrà una nuova esperienza professionale in televisione. L'influencer, infatti, sarà al timone di un nuovo programma che andrà in onda su Sky Uno e Tv8. Inoltre, l'ex concorrente di ben due edizione del Grande Fratello Vip farà il suo debutto in radio. Proprio dopo l'ultima esperienza nella casa di Cinecittà conclusa nel 2021, sembra che la carriera della piacentina sia definitivamente decollata.

Il programma che condurrà Giulia Salemi

Il 2021 di Giulia Salemi continua a regalarle emozioni e soddisfazioni.

A livello sentimentale prosegue a gonfie vele la relazione d'amore con Pierpaolo Pretelli iniziata fra le mura del Grande Fratello Vip 5 e che sta andando avanti lontano dai riflettori. Sotto l'aspetto professionale l'italo-persiana è impegnata alla conduzione del GF Vip Party. Non finisce qui perché la bella influencer sarà al timone di un nuova trasmissione che andrà in onda su Sky nei canali Sky Uno e Tv8. La notizia è stata riportata da Alfonso Signorini. Fra le pagine del giornale viene svelato che il programma condotto da Salemi sarà "Artisti di panettone" a dicembre. Con l'inizio del nuovo anno, invece, l'ex gieffina potrà compiere il suo debutto anche in radio.

Giulia Salemi testimonial molto richiesta

Giulia Salemi è uno dei personaggi protagonisti del 2021 nel mondo dello spettacolo e non solo. L'italo-persiana è molto attiva anche sui suoi canali ufficiali social. Sul settimanale si legge infatti che l'influencer rappresenta una testimonial alquanto richiesta. La piacentina, infatti, vanta un milione e 700mila follower grazie anche al modo di utilizzare i suoi account.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia Salemi è un personaggio che diffonde messaggi di autostima e gioia. In particolare, sul suo profilo ufficiale Instagram ci sono molti commenti positivi da parte dei suoi seguaci. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 e 5, inoltre, fa polemiche solo nel momento in cui occorrono, come si può leggere sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Giulia nel game show di Nicola Savino

Oltre alla sua nuova avventura nel mondo della televisione nel ruolo di conduttrice su Sky e in radio, Giulia Salemi sarà impegnata nel prossimo game show di Nicola Savino dal titolo Back to School. Secondo quanto riportato sul web, il programma dell'ex conduttore di Colorado dovrebbe essere targato Mediaset ed andare in onda su Italia 1 nel 2022. Inizialmente Back to School doveva partire in autunno ma è slittato. Insomma, Giulia Salemi sarà una delle prossime protagoniste dei piccoli schermi.