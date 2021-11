Lorella Cuccarini è una delle insegnanti di canto di Amici, insieme a Zerbi e Pettinelli. Nel corso delle puntate domenicali, la show girl è seduta vicino a Rudy ed Anna e, spesso, i suoi colleghi hanno liti in studio. In merito alle discussioni dei due professori, in una recente intervista, Lorella ha rivelato di avere comprato una cuffia per non sentirli. Inoltre, Cuccarini ha anche parlato della recente eliminazione di Flaza e della proposta di Maria De Filippi di cambiare ruolo nel programma, passando dalla categoria di danza a quella di canto.

Lorella Cuccarini compra una cuffia per non sentire le urla di Zerbi e Pettinelli ad Amici

Lorella Cuccarini ha parlato del suo rapporto con i colleghi di Amici, rivelando un retroscena a riguardo. La ballerina ha dichiarato: ''Mi sono procurata una bella cuffia: quando nascono le discussioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli la metto su e risolvo così''. Infatti, Lorella ha spiegato che le discussioni fra i due professori del talent di Maria De Filippi raggiungerebbero decibel notevoli. Nonostante il rumore, però, Cuccarini ha confidato di divertirsi molto quando Zerbi e Pettinelli litigano, aggiungendo: ''Ci sono spesso visioni diverse tra di noi, ma il bello è proprio questo''.

Amici: il commento di Lorella Cuccarini sull'eliminazione di Flaza

Flaza è stata recentemente eliminata da Amici, per via del suo comportamento. L'allieva di Lorella Cuccarini, infatti, ha violato in diverse occasioni il regolamento del programma, presentandosi in ritardo alle lezioni, indossando gli occhiali da sole in aula e non facendo gli esercizi di ginnastica in classe.

La ballerina ha commentato quanto accaduto a Flaza, dichiarando: ''È stata una scelta molto sofferta. Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare all'interno di una comunità''.

Amici: il rapporto fra Maria De Filippi e Lorella Cuccarini

La ballerina ha inoltre spiegato il cambiamento di ruolo nel corso dell'ultima edizione di Amici.

Infatti, nella precedente stagione del talent di Canale 5, Lorella era un'insegnante di danza, mentre quest'anno è una professoressa di canto. In merito al passaggio di categoria, Lorella ha dichiarato: ''La proposta di De Filippi di passare al canto all'inizio mi ha colto di sorpresa, ma poi mi è piaciuta tantissimo''. Riguardo al rapporto con Maria De Filippi, la ballerina ha dichiarato: ''Con Maria basta uno sguardo per capirci''. Inoltre, la showgirl ha dichiarato di amare la presentatrice di Canale 5 sia professionalmente, sia umanamente, rivelando che la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe attenzione per tutti. Non resta che attendere la prossima lite che avverrà fra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, per scoprire se Lorella sarà costretta ad indossare la cuffia per proteggere i suoi timpani dalle urla dei colleghi.