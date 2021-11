Da quando è stato ufficializzato il prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in rete non si parla d'altro che dei personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Tra i futuri concorrenti del reality di Canale 5, ci sarebbero anche due ex volti di Uomini e donne: il tronista Giulio Raselli e una sua vecchia conoscenza televisiva. A ripopolare il cast, potrebbero essere anche quattro soubrette molto conosciute, tra cui l'ex vippona Valeria Marini.

Indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino a marzo 2022, quindi gli autori sono alla ricerca di nuovi protagonisti da inserire nel cast sempre meno ricco di concorrenti.

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, le prime new entry potrebbero entrare in gioco già il 22 novembre, tant'è che si vocifera che una di loro dovrebbe cominciare la settimana di quarantena lunedì 15.

Tra i futuri vipponi del reality Mediaset, dunque, potrebbe esserci Patrizia Pellegrino, soubrette ed annunciatrice televisiva che in questi anni si è fatta notare anche nel ruolo di naufraga dell'Isola dei Famosi.

A subentrare a programma già ampiamente cominciato (sono passati due mesi dal debutto), potrebbero essere anche altre tre showgirl piuttosto conosciute e chiacchierate: Natalie Caldonazzo (pronta per quest'avventura solo dopo aver portato a termine un impegno in teatro), Maria Monsè (commentatrice tv e volto fisso dei format condotti da Barbara d'Urso) e Valeria Marini (già concorrente del GF nella prima edizione dedicata alle celebrità).

Rumor sui protagonisti del Grande Fratello Vip

A queste quattro bellissime showgirl, andrebbero aggiunti due ragazzi che sono diventati famosi grazie ad un altro programma di punta di Canale 5.

Deianira Marzano, infatti, sostiene che tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbero figurare anche due protagonisti del recente passato di Uomini e Donne.

L'esperta di Gossip, infatti, in questi giorni ha usato Instagram per far sapere che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà potrebbe essere Giulio Raselli, ex tronista del dating-show di Maria De Filippi ma anche single di un'edizione Vip di Temptation Island.

Il ragazzo, però, non dovrebbe essere l'unico ex del format Mediaset ad entrare a far parte del cast di quello condotto da Alfonso Signorini: con lui potrebbe esserci una giovane che ha il suo stesso nome e che conosce molto bene.

"Per ora vi dico che i loro nomi iniziano per G e G, lui fa il compleanno a gennaio e che i due non sono una coppia", ha precisato l'influencer nel post che sta facendo il giro dei social network.

Le ipotesi dei fan del Grande Fratello Vip

La ragazza il cui nome inizia con la lettera G e che dovrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, si dice possa aver avuto a che fare con Giulio Raselli, altro candidato al cast del reality di Canale 5.

I fan di Uomini e Donne, infatti, sostengono che tra le new entry nella casa più spiata d'Italia potrebbe esserci anche una tra Giulia D'Urso (ex fidanzata del tronista di Valenza, nonché sua scelta nel programma di Maria De Filippi) e Giulia Cavaglià (l'influencer che il giovane ha corteggiato davanti alle telecamere per mesi ma che non è riuscito a conquistare).

Tra le mura di Cinecittà, dunque, a breve potrebbe esserci un incontro/scontro tra due giovani che si sono frequentati partecipando al dating-show Mediaset, un po' come è successo non molto tempo fa quando Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati sotto lo stesso tetto dopo essersi lasciati definitivamente.