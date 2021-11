Domenica 28 novembre andrà in onda l'undicesima puntata di Amici 21 su Canale 5. Le anticipazioni di questo nuovo attesissimo appuntamento che sarà trasmesso dalle 14 in poi, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. I cantanti e i ballerini che fanno parte del cast di questa ventunesima edizione, saranno chiamati ad affrontare delle nuove sfide dirette e per alcuni di loro sarà il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Occhi puntati anche sul ballerino Mattia, assente in studio nel corso della puntata.

Anticipazioni Amici 21 undicesima puntata: Mattia non era presente in studio

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'undicesima puntata di Amici 21, in onda domenica 28 novembre nel daytime di Canale 5, rivelano che Mattia, dopo aver ottenuto la sospensione della maglia, non era presente in studio.

Il giovane ballerino è stato punito da Raimondo Todaro per la mancanza di rispetto avuta nei confronti dei professionisti che lavorano nel cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Di conseguenza, il prof di danza ha scelto di punirlo, togliendogli la possibilità di esibirsi dal vivo nel corso della puntata domenicale di Amici 21 e, come se non bastasse, era totalmente assente dalla registrazione di questo pomeriggio.

Occhi puntati anche su Serena che, questa settimana, è stata la vincitrice della Prova Tim che, tutte le settimane, premia uno degli allievi di questa edizione.

Due allievi eliminati da Amici 21 del 28 novembre: ecco chi sono

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della prossima puntata di Amici 21, in programma domenica 28 novembre nel primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per due nuove sfide dirette che porteranno all'eliminazione di due allievi di questa stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Andrea è stato il primo eliminato di questo undicesimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, a cui ha fatto seguito poco dopo anche Simone, che è stato il secondo concorrente eliminato definitivamente dalla scuola di talento di Canale 5.

Luca vince la prova Oreo, Carola in sfida: anticipazioni Amici 21 del 28 novembre

Per quanto riguarda, invece, le sorti di Luca D'Alessio (in arte Lda), dopo essere stato graziato dalla sfida per volere della prof Anna Pettinelli, questa settimana ha avuto modo di prendersi la sua rivincita vincendo la prova Oreo.

Spazio anche alle vicende di Carola. Le anticipazioni di questa undicesima puntata di Amici 21, rivelano che la ballerina ha ballato il passo a due con Serena e poi ha dovuto affrontare anche la sua sfida diretta, dato che si è piazzata ultima nella classifica dei ballerini di questa settimana.