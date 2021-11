Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 novembre. In rete stanno già circolando le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, compresi gli esiti delle due sfide del giorno: Andrea è stato battuto da Elena, Simone ha avuto la peggio contro Aisha. Alessandra Celentano, invece, ha dato un banco alla ballerina Virginia, mentre tutti gli altri titolari sono stati confermati dalla commissione.

Aggiornamenti dalle riprese di Amici del 24/11

La puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre, ha regalato parecchi colpi di scena al pubblico in studio.

Gli spoiler che stanno circolando sul web, infatti, fanno sapere che ben due allievi della scuola sono stati eliminati.

Andrea ha perso la sfida con Elena ed ha lasciato il programma: la cantante che una settimana fa è stata battuta da Tommaso, da oggi è una titolare della classe 2021/2022, dove ritrova la sua vecchia conoscenza LDA.

Nel corso dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 28, anche Simone si è confrontato con un talento esterno e ha avuto la peggio. L'alunno del team Zerbi ha lasciato il posto alla collega Aisha, una giovane cantautrice molto apprezzata da tutti professori.

La terza new entry di oggi, è Virginia, una ballerina che Alessandra Celentano ha promosso senza farla passare per una sfida.

La ragazza è entrata a far parte della squadra della maestra, che già annovera talenti come Guido e Carola.

Le preferenze tra i cantanti di Amici

La gara interna tra i cantanti della classe, oggi è stata giudicata da Giulia Michelini. L'attrice ha ascoltato tutti gli inediti dei ragazzi di Amici ed ha stilato una classifica che vede al primo posto tre talenti a pari merito: Luigi, Sissi e Nicol hanno conquistato l'ospite dello speciale che andrà in onda domenica 28 novembre.

Il secondo posto di questa particolare graduatoria è toccato ad Albe, mentre la medaglia di bronzo è andata ad LDA.

Ad occupare gli ultimi due posti tra le preferenze della poliedrica artista, sono stati Alex e Tommaso: la prossima settimana, i due dovranno affrontare una sfida per riconfermarsi tra i titolari e non rischiare l'eliminazione.

Professori protagonisti della puntata di Amici

Anche nella registrazione di Amici del 24 novembre, ci sono stati momenti di divertimento e svago. I professori di ballo si sono sfidati sul genere bachata: Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono esibite in coppia con Raimondo Todaro e a giudicarle è stata chiamata Francesca Tocca. La vincitrice di questo primo confronto tra insegnanti, sarà svelata probabilmente solamente la prossima settimana.

Come è stato anticipato nel daytime che è andato in onda il 24 novembre, Mattia ha ancora la maglia sospesa. Il docente di danze latino-americane ha punito il proprio allievo per un atteggiamento svogliato che ha mostrato a lezione con i professionisti Umberto e Andreas.

Il ragazzo non potrà fare lezione per sette giorni e nella puntata che Maria De Filippi ha condotto qualche ora fa non era neppure presente in studio (quindi non c'è stata nessuna sua esibizione).

La ballerina Serena si è esibita per la prova Tim mentre LDA ha soffiato a Carola il titolo di migliore nella prova Oreo.

Oltre all'attrice Giulia Michelini, un altro ospite dello speciale che i telespettatori vedranno su Canale 5 domenica prossima, è stato Tancredi. L'allievo della ventesima edizione di Amici, dunque, è tornato per presentare un suo nuovo inedito ed è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e anche dalla conduttrice che un anno fa l'ha lanciato nel mondo della musica.