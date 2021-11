La registrazione settimanale di Amici c'è stata mercoledì 17 novembre, quindi sul web sono già disponibili le anticipazioni dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 21 novembre. Chi ha assistito alle riprese di qualche giorno fa, racconta che nessun talento è stato eliminato, ma presto potrebbero esserci delle sorprese a riguardo. Rudy non è convinto di Simone e pensa di sostituirlo con Elena, mentre LDA ha ricevuto "zero" da Anna Pettinelli ed è a rischio (sempre che non venga accettata l'auto candidatura di Albe per la sfida).

Spoiler sul prossimo appuntamento con Amici

Domenica 21 novembre andrà in onda la decima puntata di Amici, quella che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 17. Chi non riesce ad aspettare perché è curioso di sapere cosa è accaduto in studio, può leggere le anticipazioni dettagliate che impazzano in rete da giorni.

Sono tante le sfide che i ragazzi della scuola hanno affrontato nel corso dello speciale che a breve sarà trasmesso su Canale 5, e nessuna di questa ha avuto conseguenze negative per i titolari.

I cantanti Alex, Nicol e Tommaso sono riusciti a battere i loro sfidanti e a riconfermarsi nella classe, così come il ballerino Dario, che era stato messo a rischio dalla maestra Celentano durante la settimana.

Il confronto più acceso e dall'esito più inaspettato, è stato quello tra il giovane Tommy ed Elena (una cantautrice che LDA conosce bene e alla quale ha anche scritto un brano inedito). Un giudice esterno ha dato la vittoria all'allievo del team Cuccarini, ma un altro professore ha avanzato un'ipotesi che lascia ben sperare per il futuro della ragazza nel talent-show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Possibile sostituzione nella classe di Amici

Dopo aver assistito alla vittoria di Tommaso su Elena, Rudy Zerbi ha detto che sta seriamente riflettendo sull'eventualità di dare un'altra possibilità alla sfidante. Il prof di canto non è contento del rendimento di Simone (allievo della sua squadra), per questo sta pensando di sostituirlo proprio con la giovane che in passato ha avuto a che fare con LDA.

Il docente di Amici potrebbe mettere in sfida il talento del suo team con l'aspirante alunna, oppure potrebbe richiedere alla produzione uno "switch" senza passare dal parere di un giudice esterno.

Il titolare della scuola, inoltre, si è piazzato agli ultimi posti della classifica della decima puntata (quella stilata dagli insegnanti), quindi la prossima settimana dovrà affrontare comunque una sfida per evitare l'eliminazione.

Lo scontro tra Luca e l'insegnante di Amici

Sempre nel corso della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 21 novembre, ci sarà un acceso scontro tra due professori. Rudy e Anna bisticceranno a lungo sul talento di uno degli allievi più discussi e amati della ventunesima edizione: Luca D'Alessio.

L'insegnante Pettinelli assegnerà il voto "zero" all'esibizione di LDA e questo influirà sul suo ultimo posto nella classifica del giorno.

Il giovane napoletano, dunque, la prossima settimana dovrà sfidarsi con un aspirante alunno per evitare l'eliminazione, sempre che la produzione non decida di accogliere la proposta che Albe ha fatto davanti a tutti durante la registrazione di mercoledì 17.

Il rapper, che appartiene alla squadra di Anna, ha chiesto di poter prendere il posto di Luca nella sfida che avrà luogo nell'undicesimo speciale, dicendo di volersi confrontare con qualcuno dopo due mesi di percorso all'interno della scuola.

A mettere d'accordo l'intera commissione di canto (i tre prof sono stati i giudici della gara interna della puntata), è stato Luigi con l'interpretazione di "Lady", hit di Sangiovanni.