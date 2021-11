Martedì 9 novembre, è andato in onda un nuovo daytime di Amici interamente dedicato a Guido Domenico. Il ballerino classico, infatti, ha chiesto ed ottenuto un confronto con la maestra Celentano dopo essersi reso conto che le sue esibizioni non sono all'altezza della situazione. La professoressa ha invitato il suo allievo, ma anche tutti gli altri danzatori del cast, a riflettere bene se il talent-show di Canale 5 è davvero quello che fa al caso loro, soprattutto viste le loro tante lamentele in casetta.

Futuro incerto per un allievo di Amici 21

Al termine della puntata di Amici che è andata in onda il 7 novembre, Guido è apparso giù di morale. Il ragazzo si è detto fortemente insoddisfatto della variazione di classico che ha eseguito sul palco, ma ha provato a giustificare i suoi errori con tante interferenze esterne che non l'avrebbero affatto aiutato.

Il giovane, inoltre, ha chiesto subito di poter parlare con la maestra Celentano per capire come proseguire il percorso nella scuola, soprattutto a fronte dei pareri negativi che gli altri docenti hanno sul suo conto.

Alessandra ha convocato tutti i ballerini in palestra ed ha fatto loro un lungo discorso sull'importanza del talent-show, su quanto siano fortunati a poter studiare tutti i giorni e sull'esperienza formativa che stanno facendo dallo scorso settembre.

I dubbi sul percorso nella classe di Amici

Guido non ha nascosto le sue perplessità sul percorso che sta facendo all'interno della scuola, soprattutto perché è consapevole del fatto che non è migliorato affatto da quando è entrato a far parte della classe di Amici.

Il ragazzo vorrebbe potersi misurare con vari stili di danza, ma la maestra Celentano gli ha fatto presente che per motivi a lei ignoti lui non riesce a fare bene in altre materie nonostante abbia una preparazione classica molto buona.

Quando l'allievo ha lamentato il fatto di non potersi riscaldare prima di un'esibizione in studio, Alessandra ha tuonato: "Ma hai mai chiesto di poterlo fare? No. Tu chiedi e male che vada ti viene detto di no".

La professoressa, dunque, ha rimproverato l'alunno del suo team per le cose poco carine che ha detto sul programma, e l'ha spronato a prendere una decisione sul suo futuro prima che sia lei a farlo visti gli scarsi miglioramenti che ha fatto nella danza.

La 'tirata d'orecchie' a Mattia di Amici

Nel corso del daytime di Amici del 9 novembre, la maestra Celentano si è rivolta a Guido e gli ha detto: "Ma se non ti piacciono tutte queste cose e non riesci a dare il meglio, che ci fai ancora qui?".

"Me lo sto chiedendo anch'io", ha risposto il ragazzo con estrema sincerità.

Non è da escludere, dunque, che nel prossimo futuro il ballerino possa decidere di abbandonare la scuola perché non la reputa l'ambiente giusto per l'evoluzione della sua carriera, che fino a pochi mesi fa è stata portata avanti nei teatri e nelle compagnie di tutta Italia.

Anche Mattia è stato rimproverato da Alessandra per un commento che ha fatto sui docenti. Il 17enne ha detto che i litigi che hanno Todaro e Celentano davanti alle telecamere, sarebbero solo il frutto di un meccanismo televisivo.

La diretta interessata ha protestato con veemenza dinanzi a queste affermazioni, anzi ha invitato chiunque la pensi in questo modo ad andare subito a casa.

Gli allievi, comunque, non hanno avuto modo di replicare o di difendersi (fatta eccezione per Guido) perché la maestra ha lasciato la palestra dopo aver concluso il suo monologo sul rendimento della classe di ballo di quest'anno, a suo dire poco riconoscente della grande occasione che gli è stata data da Maria De Filippi.