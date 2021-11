Nel corso della puntata di Amici che è stata trasmessa domenica 7 novembre, l'allievo Mattia è stato messo in imbarazzo da un Gossip che lo vorrebbe cotto di una professionista del cast. Quando Maria De Filippi ha letto davanti a tutti la "verità" sul suo interesse per Giulia Stabile, il ballerino di latino-americano ha subito precisato che il suo coinvolgimento è esclusivamente a livello di danza, anche perché lei è fidanzatissima.

Imbarazzo ad Amici durante il gioco della verità

"Dimmi la verità", si chiamava così il gioco che Maria De Filippi ha proposto al pubblico di Amici lo scorso 7 novembre, ovvero nel corso dell'ottavo speciale della ventunesima edizione.

Tra i bigliettini che sono stati letti in studio (contenenti pensieri o riflessioni anonime dei ragazzi della classe), quello che ha catturato maggiormente l'attenzione è quello riguardante Mattia.

L'allievo di Raimondo Todaro, infatti, è stato messo in mezzo da un compagno di scuola che ha reso pubblica la cotta che avrebbe per una professionista del cast.

"A Mattia piace Giulia Stabile", sono queste le parole che la conduttrice ha fatto leggere direttamente alla vincitrice di Amici 20, ovvero a colei che avrebbe smosso qualcosa nel danzatore di latino-americano.

Tra risate e sguardi imbarazzati, questo siparietto è durato pochissimo, anche perché la giovane ha subito messo in chiaro che il suo cuore non è libero.

La dichiarazione d'amore al rapper di Amici

"Io però sono fidanzata e innamorata", ha detto Giulia subito dopo aver letto dell'interesse che un allievo di Amici 21 proverebbe nei suoi confronti.

Anche se non l'ha nominato direttamente, è chiaro che Stabile si riferiva a Sangiovanni, il rapper al quale è legata da circa un anno e che ha conosciuto proprio all'interno della scuola più famosa d'Italia.

La ballerina e il cantante hanno partecipato alla ventesima edizione del talent-show di Maria De Filippi e, grazie al sostegno del pubblico e dei loro tantissimi fan, sono riusciti ad arrivare in finale e a classificarsi rispettivamente prima e secondo.

Terminata l'esperienza televisiva, la coppia ha deciso di mostrarsi meno sui social network, preferendo dare priorità alle carriere di entrambi e non ai gossip che potrebbero nascere sul loro conto.

Gli amori nella classe di Amici 21

"Mattia ci sei rimasto male?", ha chiesto Maria nel corso dello speciale di Amici che è andato in onda il 7 novembre. La presentatrice, infatti, ha voluto sincerarsi del fatto che il gioco della verità altro non era che un modo per smorzare la tensione tra una sfida e l'altra.

Il ballerino, dunque, ha preso parola ed ha precisato: "A me Giulia piace tanto solo quando balla".

Il 17enne, dunque, ha smentito il compagno di classe che in un bigliettino ha sostenuto che lui avrebbe una vera e propria cotta per la professionista Stabile, un interesse che andrebbe al di là della passione in comune per la danza.

Il pubblico in studio ha rumoreggiato di fronte a questa affermazione, anche perché a tanti è sembrata una scusa inventata al momento dopo aver ricevuto un bonario "due di picche" davanti a tutti.

A proposito di rifiuti, di recente anche Luigi ha "friendzonato" Carola con l'aiuto della conduttrice. Dopo essersi avvicinato all'allieva della maestra Celentano le prime settimane, il cantautore ha capito che tra loro non potrebbe esserci nulla di più di un'amicizia e per questo ha messo in chiaro le cose sul loro rapporto futuro.

Gli unici talenti che si sono legati sentimentalmente nella scuola da quando è iniziata la ventunesima edizione, al momento sono il rapper Albe e la ballerina Serena.