Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre, verrà finalmente svelato l'epilogo della storyline che ha visto Susanna vittima di un'aggressione. Gli spettatori vivranno attimi di pura tensione, dal momento che Mattia deciderà di recarsi da Susanna in ospedale. Giunto nella stanza della ragazza che ha aggredito, il rider le tapperà la bocca terrorizzandola. In seguito proverà a compiere un ultimo gesto estremo, ma Rossella cercherà di fermarlo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 novembre: Mattia raggiunge Susanna in ospedale

Susanna (Agnese Lorenzini) vivrà un incubo a occhi aperti. La ragazza, convinta di essere al sicuro nella sua stanza di ospedale, si troverà dinanzi la persona che l'ha ridotta in quello stato. La sua prima reazione sarà quella di gridare, ma Mattia (Andrea Pacelli), prontamente, le tapperà la bocca con la sua mano. Il rider, chiaramente fuori di sé, terrorizzerà la giovane avvocatessa. In seguito però le rivelerà che non era sua intenzione farle del male. Dopo tale premessa però inizierà un discorso delirante, in cui incolperà la ragazza di non averlo né ascoltato né capito.

Un posto al sole, trame 15-19 novembre: l'arrivo di Ornella

Mattia incolperà Susanna di essere come tutte le altre donne. Lui si mostrerà sicuro del fatto che la ragazza lo consideri solo una nullità, come del resto chiunque altro al mondo. A questo punto l'avvocatessa proverà a raggiungere il campanello per dare l'allarme, ma verrà prontamente fermata dal rider.

Poco dopo giungerà Ornella (Marina Giulia Cavalli), la dottoressa noterà che Mattia è uscito furtivamente dalla stanza di Susanna e si precipiterà da lei per accertarsi che stia bene. Qui troverà Susanna sotto shock, ma in buone condizioni fisiche e potrà dare finalmente l’allarme.

Un posto al sole puntate dal 15 al 19 novembre: Rossella prova a fermare Mattia

Una volta scattato l'allarme tutte le uscite dell’ospedale verranno prontamente bloccate e Mattia ormai non avrà più nessuna via di scampo. Grazie al tempestivo intervento di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e del dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati) il ragazzo verrà fermato dalla sicurezza. Disperato e senza possibilità di fuga, Mattia compirà un ultimo gesto estremo: afferrerà un bisturi e lo punterà alla sua stessa gola minacciando così di uccidersi. A questo punto però interverrà Rossella che, grazie alle sue capacità di persuasione, cercherà di risolvere la drammatica situazione. La giovane dottoressa, con grande lucidità e sangue freddo, proverà a far cambiare idea al giovane. Ma ci riuscirà? Per saperlo bisognerà attendere i prossimi giorni.