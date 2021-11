Lunedì 8 novembre, è andato in onda un nuovo daytime di Amici, quello che ha raccontato cosa è successo trai ragazzi subito dopo lo speciale di domenica 7. Oltre che delle crisi di LDA e di Guido Domenico, i telespettatori sono stati aggiornati su uno screzio che c'è stato in casetta tra Alex e Serena: la ballerina è stata rimproverata duramente per aver lasciato aperta la porta mentre il cantante mangiava.

Tensione nella classe di Amici 2021/2022

Nella scuola di Amici non nascono solo amori e belle intese: il daytime che è stato trasmesso l'8 novembre, infatti, ha documentato il primo scontro tra due ragazzi della classe.

A far irritare il pacato Alex, è stata la scelta di alcuni suoi compagni di non chiudere la porta d'ingresso della casetta dove vivono. Il giovane stava cenando al tavolo affianco all'entrata, per questo esigeva che l'uscio rimanesse chiuso per evitare di prendere freddo, ammalarsi e perdere la voce.

Dopo essersi alzato un paio di volte per chiudere la porta, il cantautore ha perso le staffe quando ha visto Serena riaprirla perché secondo lei c'era un cattivo odore di cibo nell'ambiente.

I due hanno cominciato a bisticciare davanti a tutti, arrivando a dirsi cose forti: la ballerina ha consigliato al 20enne di indossare una felpa come gli altri e non una maglietta a maniche corte se soffre il freddo, lui ha risposto che non l'avrebbe fatto tanto il suo pasto sarebbe durato pochi minuti.

Gelo tra i due allievi di Amici dopo la discussione

Dopo aver sentito Serena ripetergli più volte di andarsi a mettere una felpa se aveva così freddo ("Lui è l'unico con una maglietta a maniche corte quando fuori ci sono tre gradi"), Alex non ce l'ha fatta più ed ha tuonato: "Basta, stai zitta".

"Devi stare zitta", ha ribadito il cantante di Amici 21 davanti alla perplessa compagna di classe, che probabilmente si aspettava che qualcuno dei presenti intervenisse per difenderla o comunque per calmare l'ira dell'allievo del team Cuccarini, palesemente nervoso e preoccupato per il suo stato di salute in vista delle prossime esibizioni davanti al pubblico.

Come si è visto nel daytime che è andato in onda su Canale 5 lunedì 8 novembre, però, nessuno si è fatto avanti per smorzare la tensione tra i due talenti della scuola (soltanto Carola ha detto che non si sarebbe mai prestata ad un diverbio su un motivo così banale), neppure Albe (fidanzato della danzatrice seguita da Raimondo Todaro) che ha assistito alla discussione ma non ha proferito parola.

Gli aggettivi per i ragazzi di Amici

Il comportamento che Alex ha assunto in casetta per colpa di una porta aperta di troppo, sembra confermare quanto hanno sostenuto i suoi compagni nello speciale di Amici del 7 novembre.

Quando Maria De Filippi ha chiesto ad ogni allievo di associare alcuni aggettivi ai caratteri degli altri talenti della classe, il cantautore che oggi se l'è presa con Serena è stato identificato come il più permaloso di tutti.

La ballerina che fa coppia con Albe, invece, è risultata la più sensuale, mentre Nicol colei che piange di più.

Insomma, a due mesi di distanza dall'inizio della ventunesima edizione del talent-show di Canale 5, cominciano a venire fuori anche le antipatie tra i ragazzi, e non solo gli amori o i legami d'amicizia che fanno sognare i telespettatori.

Il fatto di dover convivere 24 ore su 24 per tutta la durata del percorso all'interno della scuola, sicuramente aumenta le probabilità che tra gli alunni possano scoppiare litigate anche per futili motivi, come è successo tra Alex e Serena per colpa di una porta che è restata aperta per troppo tempo secondo il giovane.