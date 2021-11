Durante il daytime andato in onda il 18 novembre dalle ore 16:10, non sono mancati dei simpatici momenti per gli alunni di Amici. In particolare, la produzione ha chiamato sulle gradinate Carola, LDA, Sissi e Tommaso per sottoporli a un simpatico indovinello. I quattro allievi hanno iniziato a giustificarsi su alcuni loro comportamenti poiché temevano un provvedimento disciplinare. Ad esempio Carola pensava fosse dovuto all'essersi svegliata dieci minuti prima della lezione, poiché la sveglia aveva le batterie scariche e lei si dimentica sempre di cambiarle.

LDA, invece, ha confessato di essersi arrabbiato da solo mentre era in saletta.

Fortunatamente per loro, non vi è stato alcun provvedimento disciplinare e la produzione li ha tranquillizzati, ponendo loro un bellissimo indovinello.

L'indovinello per gli allievi di Amici

Gli allievi della scuola più seguita d'Italia, hanno ricevuto ben tre buste contenenti degli indizi. Nella prima busta, vi erano le istruzioni da seguire per risolvere l'indovinello: "Dovete capire chi o cosa tocca e chi o cosa non tocca". Gli indizi presenti nella prima busta erano: "Nicol non tocca, Rea non tocca, Carola non tocca, Albe tocca".

L'indovinello ha generato subito un siparietto molto simpatico tra gli allievi, i quali non riuscivano a capire su cosa dovessero focalizzarsi per trovare la soluzione.

Dopo alcuni minuti, in cerca del possibile oggetto che Albe tocca e che le altre non toccano, è arrivato il momento di aprire la seconda busta, all'interno della quale vi erano scritti altri indizi: "Mucca tocca, vacca non tocca, toppa tocca, tocca non tocca".

La seconda busta consegnatagli dalla produzione di Amici, ha portato totalmente fuoristrada gli allievi, i quali non sono proprio riusciti a capire il nesso tra le parole.

Hanno, infatti, iniziato a tirare a indovinare focalizzandosi solo su alcuni dei termini presenti tra gli indizi.

Ultimo indizio dell'indovinello

Finalmente, dopo aver aperto la terza busta, LDA è riuscito a giungere a una conclusione. All'interno vi erano altri indizi: "Celentano non tocca, Peparini tocca, Todaro non tocca, Umberto Tocca, Canto non tocca, Microfono tocca e Coreografia non tocca".

Già dopo la seconda busta, LDA ha iniziato a capire il nesso che collegava le varie parole date dalla produzione, tanto che con gli indizi della terza busta, era sicuro di poter dare la sua risposta. Purtroppo, però, la soluzione finale non è stata rivelata, ma sappiamo che è giusta poiché i ragazzi hanno iniziato a festeggiare animatamente per aver risolto l'indovinello.

La possibile soluzione dell'indovinello

Diverse sono state le risposte date sui social, ma la più gettonata è "labbra", poiché le parole con all'interno le consonanti m e p sono labiali. Pertanto, nel pronunciarle, le labbra si toccano.

Sicuramente, però, la conferma sulla soluzione dell'indovinello ci verrà data domenica 21 novembre, durante la decima puntata di Amici di Maria de Filippi, la quale andrà in onda dalle 14:00 alle 16:00.

Oltre alle attesissime esibizioni, prove e sfide degli allievi, la puntata sarà colma di momenti simpatici, divertenti e teneri. Ovviamente, non mancheranno i siparietti tra la maestra Celentano e Todaro, i quali hanno una visione totalmente differente ed entrambi ci tengono a far valere il proprio punto di vista.

Alcuni spoiler sulla decima puntata

Sicuramente i fan potranno stare tranquilli poiché, almeno per questa volta, non ci sono eliminazioni. Tutti gli allievi hanno superato le loro sfide e le loro prove. Ci saranno anche dei momenti divertenti tra Cuccarini e Todaro, i quali si lanceranno in una rumba.