Tra le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 10 novembre, ci sono anche informazioni che non riguardano sfide, votazioni, performance o discussioni. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di proporre per la seconda volta il gioco della verità, leggendo dei bigliettini in cui Alex e Luca sono stati criticati, mentre Giulia Pauselli ha ricevuto complimenti per i suoi dorsali. Tra una pausa e l'altra, inoltre, ci sono stati momenti di tenerezza sia tra Carola e Luigi che tra Albe e Serena.

News sui ragazzi di Amici 2021/2022

Nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre è stata registrata la nona puntata di Amici, quella che il pubblico di Canale 5 potrà vedere domenica 14 dopo pranzo.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi tv, riguardano sia i momenti di gara che hanno affrontato i ragazzi che quelli un po' più leggeri, come il gioco che Maria De Filippi ama proporre ormai ogni settimana. Chi ha assistito alle riprese odierne, dunque, racconta che la presentatrice ha letto davanti a tutti i bigliettini contenenti verità o riflessioni scritte dagli allievi in forma anonima.

Tra i talenti che sono stati presi di mira nello speciale di oggi, spiccano Alex e LDA, che dai compagni sono stati definitivi rispettivamente uno "il più pesante" e l'altro "il più falso" della classe. Luca D'Alessio, inoltre, ha ammesso di essere l'autore di un biglietto indirizzato a Giulia Pauselli, la professionista del cast con la quale si è complimentato per i bei muscoli dorsali che sfoggia.

Aggiornamenti sulle coppie di Amici

In un altro bigliettino che è stato letto in studio il 10 novembre, era contenuto un Gossip piuttosto interessante: pare che uno degli allievi abbia ammesso di provare un trasporto per Serena e che, se lei non si fosse fidanzata con Albe, ci avrebbe provato senza dubbio. Il mittente di questo messaggio, però, non si è palesato forse per non creare tensioni nella coppia.

A proposito degli unici piccioncini di Amici 21, nelle pause pubblicitarie si sono scambiati dei baci e poi a fine registrazione sono usciti mano nella mano e si sono diretti in casetta. Anche tra Carola e Luigi ci sono stati momenti di tenerezza: nonostante il cantante abbia chiuso a una possibile relazione, la ballerina non smette di guardarlo e di cercarlo quando ha bisogno di aiuto davanti alle telecamere.

Ale eliminata definitivamente da Amici

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 14 novembre, regalerà al pubblico diversi colpi di scena. Le anticipazioni della registrazione che si è svolta oggi pomeriggio, fanno sapere che LDA e Guido hanno vinto le sfide volute dalle prof Anna Pettinelli e Veronica Peparini, mentre Ale è stata battuta dal suo sfidante. La cantante del team Cuccarini, infatti, ha perso il confronto con Andrea e ha dovuto lasciare definitivamente la scuola.

La gara interna tra i ragazzi, invece, è stata giudicata da J-Ax che, dopo aver dato dei voti a ogni singola esibizione, ha stilato una classifica piuttosto spiazzate. LDA si è piazzato primo con 8, Albe secondo con 7,5, Sissi e Rea terze con 7, Simone e Alex quarti con 6,5 e Tommaso ultimo con 6.

I tre talenti che hanno convinto meno il rapper, la prossima settimana dovranno affrontare una sfida per confermarsi nel cast. Tra le performance che hanno entusiasmato maggiormente il pubblico in studio, spiccano un passo a due di hip hop tra Mattia e Christian (entrambi alunni di Raimondo Todaro) e una coreografia tra Carola e il ballerino di latino-americano che la maestra Celentano ha criticato per il look che ha sfoggiato (soprattutto una vistosa collana con una croce appesa).