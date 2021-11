Dopo due mesi di convivenza forzata nella casa del GFVip, la tensione è alle stelle. In seguito all'ennesimo botta e risposta con Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge ha dato adito ad un duro sfogo. La diretta interessata ha spiegato di essere stanca di subire violenza psicologica dal coinquilino.

Lo sfogo di Sorge

La tregua tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è durata davvero poco. Dopo cena, l'influencer italo-americana ha dato adito ad un duro sfogo contro il 36enne campano. Parlando con Alex Belli e Manila Nazzaro, la 27enne ha ammesso di essere molto infastidita dal comportamento del coinquilino.

Rivolgendosi ai vari televoti superati da Antinolfi, Soleil ha chiosato: "Ogni giorno che passa qua dentro viene premiato l'ego di un povero dentro".

Di solito non ascolto i discorsi di Alex e Soleil.. ma questo sfogo di Soleil contro Gianmaria non è un po' too much??#gfvip pic.twitter.com/mF6awVp3DA — BL (@rainbow20202020) November 18, 2021

Sebbene Alex abbia cercato di stemperare i toni, Sorge ha sostenuto che Gianmaria è troppo preso dal suo ego. Anche Manila ha invitato la coinquilina a ridimensionare la situazione, in modo da vivere al meglio il reality show. Soleil, però, ha continuato a sparare a zero sull'ex fidanzato e attuale coinquilino al GFVip: "E' una persona brutta, fa schifo". La diretta interessata ha riferito di non avere alcun problema a lanciare frecciatine al 36enne, poiché se le merita.

'Sono stanca'

Come un fiume in piena, Soleil ha riferito che la gente continua a far passare Gianmaria per vittima quando non è affatto così. Sulla base di quanto dichiarato, la 27enne ha detto: "Sono stanca". Come rivelato dalla gieffina, l'ultimo screzio avuto con il coinquilino è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Inoltre, Sorge ha confidato di non volere più lasciare correre quando Gianmaria commette un errore.

Infine, la diretta interessata si è domandata perché debba continuare a fare finta di nulla davanti all'atteggiamento sbagliato dell'imprenditore: "E' proprio violenza psicologica, la odio".

La discussione

Soleil e Davide avevano deciso di mettersi all'opera per preparare una "pizza speciale".

A quel punto i due coinquilini si sono messi ad impastare sul piano di cottura. Gianmaria, però, ha raggiunto la 27enne e l'ha redarguita per avere scelto il momento sbagliato, visto che gli altri concorrenti stavano cucinando. Dunque, la cucina non poteva essere utilizzata per preparare la pizza. Mentre Davide ha subito cambiato posto, Sorge ha sbottato: "Non fare il cafone come sempre". A riportare la calma nella casa più spiata d'Italia, è stato Aldo Montano, che ha invitato entrambi a stare calmi.