Mercoledì 17 novembre è stata registrata, come di consueto, una nuova puntata dell'attesissimo talent show, Amici di Maria De Filippi. Di seguito approfondiamo le anticipazioni di Amici sulla puntata che andrà in onda questa domenica 21 novembre su Canale 5.

Prime anticipazioni di Amici

Una buona notizia per i fan della scuola: tutte le sfide sono state vinte. In particolare, Tommaso ha vinto la sua sfida contro Elena, una cantante che Rudy Zerbi ha deciso di tenere in sospeso per un'eventuale prossima prova con un altro allievo. Anche Alex, uno dei cantanti più apprezzati della scuola, ha affrontato la sua sfida per essere arrivato tra gli ultimi posti nella classifica stilata da J-Ax, vincendola.

Infine, anche Nicol ha vinto la sua sfida per la classifica di una delle scorse puntate.

Anche questa settimana sono stati assegnati dei compiti ai cantanti di Amici. In particolare, Anna Pettinelli ha deciso di dare dei brani molto lontani dallo stile di ognuno di loro, senza la possibilità di poter apportare modifiche negli arrangiamenti e senza l'utilizzo dell'auto-tune. A giudicare la prova sono stati i professori stessi che hanno valutato ogni singolo ragazzo. Al primo posto è arrivato Luigi, con la canzone Lady di Sangiovanni, seguito da Sissi, Alex e Rea. Al quinto posto si è posizionato Albe, mentre negli ultimi posti troviamo Simone, Andrea - il quale ha dimenticato il testo diverse volte - e LDA.

Automaticamente, quindi, LDA sarà il prossimo ad affrontare una nuova sfida, ma siccome Albe si è proposto personalmente di sostituirlo, la produzione stabilirà il da farsi.

Anche Simone dovrà affrontare una sfida la prossima settimana, per essersi posizionato all'ultimo posto nella classifica stilata da J-Ax. D'altronde, anche questa volta non è riuscito a convincere i professori di canto, per cui Rudy deciderà se sospendergli la maglia o meno, in seguito alla sfida della prossima puntata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gioco della verità ad Amici

Le anticipazioni di Amici non sono finite, infatti la puntata è stata colma di momenti divertenti e anche di tenerezza. Ad esempio Albe e Serena, durante la pausa, si sono scambiati teneri baci. Agli occhi più attenti, invece, non è sfuggito lo sguardo che si sono lanciati Carola e Luigi, durante un brano romantico eseguito da Tommaso.

Continua il gioco della verità, ma questa volta sono stati scoppiati dei palloncini un po' particolari. Lorella Cuccarini ha indirizzato un bigliettino a Raimondo Todaro, dicendo di aver invidiato Alessandra Celentano nel momento in cui ha ballato la bachata con lui. Così poi Todaro e Cuccarini hanno ballato una rumba insieme.

Un secondo palloncino è indirizzato a Francesca Tocca, con su scritto un apprezzamento nei suoi confronti.

Un ragazzo ha scritto un biglietto per Elena D'Amario: "Quando mi parli non riesco ad ascoltarti perché mi soffermo sulla tua bellezza".

Altre anticipazioni sulla puntata di Amici

Anche Dario, dopo essersi classificato ultimo in una gara di improvvisazione, ha vinto la sua sfida.

Successivamente ha affrontato un compito assegnatogli dalla maestra Celentano, ballando un passo a due con Serena. Purtroppo, le prese si sono rivelate molto difficoltose e non sono mancate le discussioni tra la Celentano,Todaro e Peparini. Nonostante le difficoltà, è riuscito comunque a confermare la sua maglia.

Carola ha affrontato il suo compito, eseguendo la coreografia di Veronica Peparini e dimostrata da Giulia Stabile. Anche per lei la maglia è stata confermata e si è esibita anche in una coreografia neoclassica della maestra Celentano.

Mattia, invece, ha vinto la prova Tim, riconfermando la sua maglia. Guido ha eseguito una coreografia dimostrata da Simone e, anche per lui, la maglia è stata riconfermata.

Infine, Christian si è esibito in una coreografia di hip hop, dimostrata da Andreas, la quale gli ha permesso di continuare il suo percorso all'interno della scuola di Amici. Prosegue la Oreo Challenge e, anche per questa settimana, è stata vinta da Carola.

Queste le anticipazioni di Amici sulla registrazione della decima puntata, la quale andrà in onda su Canale 5 domenica 21 novembre, a partire dalle ore 14.