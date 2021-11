Ha avuto luogo mercoledì 3 novembre la registrazione della puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica prossima, 7 novembre. Oltre alle consuete sfide ed esibizioni dei ragazzi, c'è stato un momento molto divertente che ha visto protagonista la vincitrice della scorsa edizione, Giulia Stabile, ad oggi professionista del talent. Durante un gioco proposto da Maria, secondo le anticipazioni che provengono dal profilo Twitter di 'Amici News', sarebbe emerso che il ballerino di danze latine Mattia avrebbe un debole per la romana, che è stata tirata in causa, ricordando a tutti di essere felicemente fidanzata e innamorata.

Mattia interessato a Stabile

Tante le emozioni durante la registrazione di Amici 21 del 3 novembre: tra sfide, scontri tra professori e scambi accesi si opinioni, Maria De Filippi ha deciso di dedicare un momento ad un gioco che ha tirato in causa Giulia Stabile. Secondo le anticipazioni, la conduttrice avrebbe chiesto ai ragazzi di scrivere dei biglietti in forma anonima rivelando alcune verità sui compagni e poi avrebbe fatto inserire i biglietti stessi all'interno di palloncini che poi sarebbero stati scoppiati in puntata.

Nei biglietti letti in studio ci sarebbero stati un invito a cena per la bellissima Elena D'Amario, complimenti ad Anna Pettinelli ma anche un'altra rivelazione su Mattia.

Qualcuno avrebbe rivelato che Mattia ha un debole per la diciannovenne che è stata chiamata in studio a leggere il biglietto. Chi era presente alle registrazioni informa che dopo un sorriso imbarazzato, Stabile avrebbe ricordato non solo di essere impegnata ma anche molto innamorata, il tutto dopo aver ringraziato Mattia. E in effetti, chi segue il programma non può non sapere del grande amore che Stabile ha nei confronti di Sangiovanni, con il quale la storia va a gonfie vele.

A tali affermazioni, il pubblico in studio sarebbe esploso in un fragoroso applauso.

Giulia innamorata di Sangiovanni

Insomma, i ruoli si sono capovolti: se un anno fa Giulia si imbarazzava di fronte ai video che la vedevano molto interessata al professionista Sebastian Melo Taveira, con il quale adesso è collega ed amica tanto da condividere con lui alcuni balletti su TikTok.

adesso è lei che viene apprezzata da un talento. Cosa ne penserà Sangiovanni? Sembra proprio che il cantante possa dormire sonni tranquilli visto che Giulia non si fa problemi a dichiarare davanti a tutti il suo amore per il fidanzato conosciuto proprio tra i banchi della scuola più famosa d'Italia.

Questo non è stato il solo momento che ha visto Giulia sul palco di Amici 21: la ballerina avrebbe dimostrato una coreografia ricevendo anche i compimenti di Maria stessa e di Veronica Peparini.