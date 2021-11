Un'altra "prima volta" per Giulia Stabile vissuta accanto al fidanzato Sangiovanni: dopo il primo bacio in pubblico e il primo concerto, è arrivata la prima volta allo stadio. I due talenti sono andati insieme all'Olimpico per vedere Roma-Milan e hanno deciso di condividere il momento con i loro follower.

Dopo i pettegolezzi che li avevano riguardati, il cantante e la ballerina sembrano aver trovato il giusto equilibrio tanto da mostrarsi di nuovo insieme sui social: scatti semplici che mettono in luce la serenità di entrambi. In modo ironico, Sangiovanni ha reso note alcune delle tante domande che la fidanzata gli ha posto sul calcio, di cui sa ben poco.

La prima volta all'Olimpico per la ballerina

I due ragazzi di 18 e 19 anni hanno passato una serata allo stadio: all'Olimpico, ieri sera domenica 31 ottobre, Sangiovanni e Giulia hanno assistito all'incontro calcistico tra Roma e Milan, squadra per la quale il cantante tifa. Per la ballerina è stata occasione di una nuova esperienza, come Sangio stesso ha scritto sul suo profilo Instagram dove ha condiviso tre scatti, due dei quali in compagnia della danzatrice. 'Ma cos’è il fuorigioco?’ o 'Ma perché cadono tutti?‘: solo solo due delle domande che Giulia ha fatto al cantautore, assicurandosi poi di non infastidirlo troppo.

'E' stato divertente', ha concluso Sangiovanni, tra l'ironico e il divertito.

Tanto è bastato per mandare i fan in visibilio. Da un po' i due non si mostravano insieme sui social, proprio per non farsi prendere di mira dagli haters che si erano un poco accanito con Sangiovanni e Giulia che sono in primis due artisti e poi una coppia, come il cantante ha tenuto a sottolineare qualche tempo fa. Coperto da un cappuccio, mascherine dai colori molto simili, i due hanno vissuto un'esperienza semplice ma che sottolinea ancora una volta la loro complicità.

Amore a gonfie vele per Giulia e Sangiovanni

Nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, Stabile e Sangio non perdono occasione di passare del tempo insieme correndo l'uno dall'altro ogni qualvolta risulta possibile. E come si addice a una coppia giovane, anche le battute che si scambiano pubblicamente sono molto divertenti.

'Però li ho fatti vincere', è arrivata la replica di Giulia. Quest'ultima a sua volta nelle sue Instagram Story ha voluto pubblicare una foto con il suo fidanzato: evidentemente la serata è stata più che piacevole per entrambi.

Giulia e Sangiovanni sereni e fan della coppia più che felici. Gli scatti sono circolati molto su Twitter, dove i sostenitori di entrambi non vedevano l'ora di rivedere i loro beniamini insieme.