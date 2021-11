Prosegue senza intoppi e con il vento in poppa la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Il cantante e la ballerina di Amici 20, nonostante il peso del Gossip che hanno dovuto subire una volta usciti dalla scuola di Maria De Filippi, sembrano aver trovato un equilibrio che li sta portando alla promessa che si erano scambiati una volta terminato il talent che li ha visti piazzarsi sui gradini più alti del podio. Non appena uno dei due avrebbe avuto del tempo libero da impegni lavorativi avrebbe raggiunto l'altro. Così si erano detti Sangio e Giulia e così è stato: il settimanale 'DiPiù' è riuscito ad immortalare alcuni momenti della coppia di giovanissimi che mettono in mostra la grande complicità che li lega.

Affetto e tenerezze tra Giulia e Sangiovanni

Nonostante la fama ed il successo, Sangiovanni e Giulia stanno vivendo la loro relazione con semplicità, come si addice alla loro giovane età. Sebbene la volontà di entrambi sia quella di tenere il loro amore lontano dai social, ritenendolo un ambiente tossico per via dei pettegolezzi dell'estate scorsa, è bastato un nuovo scatto che li vede protagonisti per mandare i fan in visibilio. E così è stato per le foto pubblicate da 'DiPiù': Giulia Stabile e il cantante di 'Raggi gamma' sono stati 'beccati' mentre si trovavano a Fregene con la famiglia della ballerina, la quale ha rivelato come la danza l'abbia in passato salvata dalla cattiveria dei bulli.

Dopo aver passato un bel momento a tavola, dove non sono mancati i gesti d'affetto tra i due fidanzati, Giulia e Sangiovanni si sono allontanati per passare del tempo da soli: le foto mostrano un bacio tra i due ragazzi oltre alle coccole, con le mani dei due che non si staccano mai. La complicità è palpabile: come sottolinea il giornale, dolcezza e passione sembrano essere componenti fondamentali della storia che lega ballerina e cantautore da ormai quasi un anno.

Alcuni momenti condivisi con i fan

Sangiovanni, il cui nuovo disco uscirà molto a breve, aveva voluto prendere le distanze dai pettegolezzi cercando di staccare la sua relazione sentimentale dalla sua figura di artista. Per questa ragione, per qualche tempo, i due ragazzi avevano anche evitato di scambiarsi like o messaggi sui social, ma ad oggi entrambi sembrano più sereni.

Infatti, dopo le foto 'paparazzate', Sangiovanni stesso ha postato alcuni scatti in compagnia della fidanzata.

I due si sono recati allo stadio: per Giulia Stabile si è trattata della prima volta tant'è che Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome del vicentino, ha messo in evidenza le mille domande poste da Giulia sul calcio. Un momento semplice, così come il pranzo in famiglia, condiviso con i follower che apprezzano i due in quanto artisti ma anche per i messaggi positivi che sia Sangio che Giulia cercano di mandare.