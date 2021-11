Il percorso di Giulia Stabile ad Amici 20 non è stato importante solo a livello artistico ma anche a livello personale. La romana, prima ballerina donna a trionfare in venti anni di talent, non solo è molto migliorata nella sua arte ma è anche cresciuta, lasciandosi alle spalle le difficoltà che l'avevano oppressa negli anni della scuola media.

La diciannovenne, infatti, ha raccontato come la danza abbia rappresentato per lei un'ancora di salvezza che le ha permesso di resistere alla mano cattiva dei bulli ma, entrando nella scuola più famosa d'Italia, Giulia ha cominciato a credere nelle sue possibilità e ad apprezzarsi, complice anche la presenza del suo fidanzato Sangiovanni, che l'ha aiutata a liberarsi dalle sovrastrutture mentali che rischiavano di schiacciarla.

Il suo ultimo post social è la dimostrazione del grande cambiamento che Stabile sta vivendo.

Il cambiamento nella vita della ballerina

'Fino a qualche tempo fa quando uscivo di casa cercavo di coprire i miei difetti, le mie imperfezioni', ha esordito Giulia nel suo ultimo post pubblicato sul profilo Instagram che conta già 1,6 milioni di follower. La vincitrice di Amici 20 ha raccontato in più di un'occasione che in passato usava il trucco come un modo per 'mascherare' le sue insicurezze piuttosto che per valorizzare i suoi punti di forza.

Poi pian piano le cose sono cambiate: la giovane romana ha iniziato a mostrarsi al naturale anche durante i day-time del talent, supportata da Sangiovanni il quale da subito ha apprezzato il suo modo di essere unica.

I due giovani si sono sempre sostenuti a vicenda, facendosi amare dal pubblico come persone oltre che come artisti.

Giulia ha superato gli ostacoli 'nella sua testa'

'Oggi invece ho capito che tutto questo non esiste, è solo un ostacolo nella nostra testa', ha proseguito Giulia, che ha preso coscienza delle sue possibilità. La danzatrice è diventata più sicura di sé: non è un caso che ha abbia deciso di tatuarsi all'altezza delle costole la scritta 'confident', a dimostrazione che il tempo delle insicurezze sta lasciando spazio a quello della consapevolezza.

'Sto imparando ad accettare le mie imperfezioni', ha poi detto Stabile. Il messaggio denso di significato accompagna un bellissimo scatto che vede Giulia ripresa dall'alto, con una posa che esalta i suoi lineamenti.

Insomma, tutto prosegue a gonfie vele per Giulia: l'amore con Sangiovanni non conosce crisi, ma anzi sembra consolidarsi col passare del tempo e lo stesso vale per la sua carriera.

Giulia si divide tra Amici 21, dove svolge il ruolo di professionista, la conduzione di Tu sì que vales e le varie sponsorizzazioni.

La vita della diciannovenne è cambiata molto nell'arco di un anno: le porte dello spettacolo le si sono spalancate e c'è da giurare che di Giulia si sentirà parlare ancora per lungo tempo.