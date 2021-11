Amici 21 prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5 e, nel 2022, tornerà in onda anche la versione serale in prime time. Gli allievi che verranno scelti si sfideranno nel "tutto per tutto" al serale di questa ventunesima edizione che sta ottenendo una media di circa tre milioni di spettatori fissi nel corso dei vari speciali della domenica pomeriggio. Ma chi ci sarà al serale per quanto riguarda i giudici? I retroscena non mancano e, al momento, sembrerebbe a rischio la presenza di Stefano De Martino.

I primi retroscena sul nuovo serale di Amici 21

Nel dettaglio, i primi retroscena sul serale di Amici 21 rivelano che sulle poltrone rosse potrebbe esserci un netto rinnovamento rispetto alla passata edizione.

Lo scorso anno, infatti, Emanuele Filiberto Di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors, si erano cimentati come giudici del serale del talent show di Maria De Filippi, riscuotendo un buon successo.

Per quest'anno, però, la De Filippi potrebbe rimescolare le carte in tavola e puntare su un nuovo trio di giurati pronti a mettersi in gioco per esprimere il loro parere sugli allievi di questa edizione che accederanno alla fase del serale in onda in primavera su Canale 5.

A rischio ci sarebbe in primis Stefano De Martino: l'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi, ormai diventato uno dei volti di punta della televisione di Stato, nel 2022 sarà impegnatissimo su Rai 2 con una serie di show che lo vedranno protagonista.

A rischio la presenza di Stefano De Martino al nuovo serale di Amici

Di conseguenza, Stefano difficilmente potrebbe prendere parte anche al serale di Amici così come potrebbe essere in forte rischio anche la presenza dei due colleghi della passata stagione.

I primi retroscena sul cast del serale di Amici 21 vedono in pole position un personaggio che conosce molto bene la trasmissione di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trattasi del coreografo e ballerino Garrison, che in passato è stato per anni uno dei prof di spicco della scuola di Maria De Filippi.

Chi saranno i nuovi giudici del serale di Amici 21? Ecco i candidati in pole position

Quest'anno, Garrison, ha fatto delle incursioni ad Amici 21 come giudice di alcune gare di ballo ma per il serale potrebbe ritrovarsi ad occupare una delle tre sedie rosse.

E poi ancora un altro nome che circola con insistenza è quello di Fabrizio Moro, anche lui ben noto al pubblico del talent show di Canale 5, dato che in passato è stato uno dei professori di canto della scuola.

Tra i nomi che circolano anche quello di Greta Scarano, una delle attrici più talentuose e amate del momento, protagonista di svariate fiction in onda con successo sulle reti Rai e Mediaset.